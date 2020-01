José Antonio Avilés, de «Viva la vida», candidat potentiel à «Survivors 2020»

L’île la plus célèbre du petit écran s’apprête à accueillir de nouveaux aventuriers et c’est que À la mi-février, Telecinco et Bulldog publieront la nouvelle édition de «Survivors». L’espace prendra le relais de «L’île des tentations» et «Le temps de la remise» et deviendra ce printemps le principal atout du grill Mediaset. C’est pourquoi aujourd’hui, l’équipe spatiale finalise tous les détails de cette nouvelle édition, y compris évidemment le casting. Nombreux sont les noms testés mais très peu seront choisis pour se lancer dans cette nouvelle aventure dans Telecinco.

José Antonio Avilés dans «Viva la vida»

Parmi les derniers noms qui semblent très forts pour rejoindre l’espace, il y a José Antonio Avilés. Au fur et à mesure que Cotilleo.es et le magazine Semana avancent, le collaborateur de «Viva la vida» aurait pratiquement fermé sa participation à l’émission de téléréalité de Telecinco. De cette façon, l’espace aurait ainsi la présence d’un des visages qui a donné plus à parler dans le magazine Quartz ces derniers mois. Jusqu’à son arrivée à «Viva la vida», c’était pratiquement un étranger, mais en très peu de temps, il est devenu l’un des rassemblements les plus controversés. C’est étrange l’après-midi où il n’a aucun différend avec un autre collaborateur ou invité; leurs confrontations et leur colère dans le programme dirigé par Emma García sont constantes.

Qui entrera?

Pour l’instant, tous les paris sont ouverts et c’est Peu de noms ont été tentés de rejoindre l’espace inauguré par Telecinco en février. Malgré cela, il y a deux noms qui semblent pratiquement fermés: Hugo Sierra et son ex-père Helena. Il était lui-même le responsable de l’affirmation dans une interview sur ‘Saturday deluxe’ dans laquelle il a commenté qu’il attendait le oui définitif du producteur pour devenir un candidat. En revanche, Helena, mère d’Adara Molinero, semble avoir pratiquement signé son incorporation dans l’espace. De cette façon, la gagnante de ‘GH VIP 7’ verra comment le père et la mère de son fils se retrouveront au Honduras Dans le même temps, nous savons que les politiciens Cristina Cifuentes et Albert Rivera ont rejeté les propositions de participation.

