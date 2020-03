José Antonio Avilés découvre un complot dans ‘Survivientes 2020’ et Ferre se défend et explose contre lui

Un jour de plus, José Antonio Avilés a été au centre de la controverse, cette fois en raison d’une forte confrontation qui a opposé Ferre, dans ‘Survivors 2020’, après l’avoir entendu révéler sa stratégie à la télé-réalité. Il est clair que pour le collaborateur de «Viva la vida», il n’est pas difficile d’entendre ce qui se passe de l’autre côté de la plage et la preuve en est qu’il a entendu le participant de «Super Shore» dire à Nyno et Jorge qu’il voulait nommer Albert Barranco pour qu’il finisse par monter au premier plan. Selon Avilés, ceux-ci commentaient également la possibilité de nommer le garçon..

José Antonio Avilés et Ferre dans «Survivientes 2020»

Aviles, qui, comme nous le savons, est tout sauf discret, a rapidement décidé de tout dire à Barranco, qui n’a pu s’empêcher de s’étonner de ce qu’il entendait du journaliste. “Ils lui ont demandé, et bien que je ne pense pas que Jorge vous le demandera parce qu’il est votre ami, ils lui ont demandé”, a-t-il dit à l’extroniste de «Mujeres y hombres y viceversa». Enfin, il a décidé de parler clairement avec les garçons pour connaître la vérité, pour savoir si la possibilité de leur la nomination elle-même était dans l’esprit de ceux qui croyaient ses amis et grands alliés au concours.

Ferré n’a pas hésité à exploser et à s’indigner complètement de José Antonio Avilés, qui n’a pas hésité à insulter et à cesser d’être un menteur devant le reste de ses collègues. “Je vais face à face, je ne suis pas comme toi, tu sais seulement parler par derrière tu es une fausse merde, tu n’existes plus pour moi, menteur!“Le garçon a dit entre deux cris, devant un Aviles qui s’indignait également d’avoir été publiquement démenti par Ferré, qui a précisé que s’il voulait nommer Barranco, il le ferait sans problème et le dirait en face.

Jorge raconte ce qui s’est passé

Enfin, et pour régler le problème, Jorge Pérez a voulu raconter ce qui s’était passé et a précisé à Barranco que, bien que la conversation déclarée par Avilés existaitPersonne n’a à aucun moment envisagé de le proposer. Ce que lui et ses amis ont dit, c’est que si les quatre continuaient ensemble dans le concours à l’avenir, qui nommerait chacun. C’est alors qu’il a été question de la possibilité d’une nomination de Barranco, mais toujours en futuriste comment seraient les derniers survivants du concours dans quelques semaines.

.