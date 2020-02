José Antonio Avilés et Yiya, d’abord expulsés, selon les utilisateurs de FormulaTV

‘Survivors 2020’ vit dans ce Gala 2 l’expulsion de deux de ses concurrents. Pour la première fois dans l’histoire de la réalité, la première élimination sera double, bien que le destin des élus ne sera pas l’Espagne, mais Plage impuissante, un nouvel emplacement qui a inventé le programme émulant le célèbre Palafito. Eh bien, il semble que les utilisateurs de FormulaTV savent clairement qui ils seront: José Antonio Avilés et Yiya Del Guillén.

Résultats de l’enquête FormulaTV

Dans une enquête auprès de nos utilisateurs, l’exprincesa et le collaborateur de «Viva la vida» ont été ceux qui ont le moins accumulé de soutien. D’une part, il y a le pourcentage de Aviles, Quoi n’a obtenu que 8,6% de soutien. Alors que, Yiya a atteint 44,8%, un chiffre qui, bien que élevé, n’a pas dépassé 46,7% de Vicky Larraz, l’autre nominée de la nuit.

Si les prévisions des utilisateurs se réalisent, les deux devraient passer ce soir le jeudi 27 à Playa Desvalida, bien que, comme FormulaTV a pu le savoir en exclusivité, il n’en sera rien, puisque une forte tempête a forcé l’évacuation de tous les concurrents, abritées dans la palapa depuis ce matin. Ainsi, une fois le programme terminé, tous les candidats resteront à Cayo Menor, où ils seront environ trois ou quatre jours.

Ils ne passent pas inaperçus

Justement, Yiya et José Antonio Avilés sont deux concurrents qui ne sont pas passés inaperçus. Elle a été l’une des protagonistes du premier gala et des semaines précédentes dans la coexistence, depuis ses confrontations avec Rocío Flores, son attitude belliqueuse et ses mèmes l’ont rendue virale parmi le public. Il, d’autre part, a également joué dans la querelle occasionnelle, en particulier avec Antonio Pavón.

.