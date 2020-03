José Antonio Avilés menace de quitter «Survivors 2020»

Avant la première de cette édition de «Survivors», ses dirigeants ont déjà annoncé que ça allait être le plus dur et le plus extrême de toute l’histoire de l’espace dans notre pays. En avançant sa date de sortie sur les autres années, les conditions météorologiques au Honduras sont bien pires. Des pics de température plus extrêmes et des constantes temporaires seront communs jusqu’à la fin de l’espace. Eh bien, il semble que ces conditions difficiles pèsent déjà sur certains des participants. L’un d’eux en particulier a même menacé de quitter l’espace.

Bea réconforte José Antonio Avilés dans son ralentissement

Dans l’émission de «Survivors: Nobody’s Land» ce mardi 3 février, nous avons vu un José Antonio Avilés totalement surpris de ses compagnons pour le grand courage qu’ils ont dû remonter les cabines détruites par la forte tempête Il a souffert de la région. “Ma mère, où puisez-vous vos forces?” Leur ai-je demandé. Il a ensuite avoué à la caméra ne pas vivre son meilleur moment: “Il y a des moments où nous faisons des choses qui nécessitent un effort, je me sens inutile parce que je n’ai pas la force de tirer mes jambes“.

Pleurant inconsolablement, il s’est aventuré avec Bea et J’ai avoué qu’il se sentait très submergé de ne pas être bien “physiquement ou émotionnellement”. De plus, il n’a pas hésité à affirmer qu’aujourd’hui sa principale préoccupation est sans aucun doute sa mère et son statut en Espagne. “Elle aura tort de me voir, je ne sais pas comment elle le portera”, a-t-il dit, totalement effondré, tout en essuyant les larmes qui sont tombées de ses yeux. “Vous voulez toujours tout contrôler et ici vous ne pouvez pas, cela va vous aider à apprendre“, a déclaré Bea Retamal, tout en l’encourageant et en lui donnant la force d’avancer dans le format produit par BulldogTV pour Mediaset Espagne.

Envie de partir

José Antonio Avilés n’a pas quitté sa boucle de tristesse et par conséquent, Bea Rodriguez a rejoint Elena Rodriguez pour essayer de le faire réfléchir après sa menace de quitter définitivement le programme. “Il faut que vous pleuriez, mais sortez-le et ne vous bloquez pas”, a déclaré la mère d’Adara Molinero avec fermeté. “Je veux me sortir d’ici, je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas “, a continué Avilés en sanglotant. Malgré cela, enfin le participant n’a pas quitté l’espace, a rejoint à nouveau le combat au Honduras et a clairement indiqué qu’il continuera à faire partie du groupe des aventuriers.

