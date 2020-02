José Antonio Avilés, protagoniste des premiers combats de «Survivors 2020»

«Survivors 2020» a commencé jeudi 20 février dernier à Mediaset, et avec seulement trois jours de vie sur les plages du Honduras, l’un des concurrents du format a déjà eu un combat avec plusieurs de ses coéquipiers, comme cela s’est produit avec le collaborateur José Antonio Avilés.

José Antonio Avilés dans «Survivors 2020»

En premier lieu, le journaliste de “ Viva la vida ” a eu un affrontement avec Ferré, qui lui a reproché de mal faire un travail de pêche, ce qui a déclenché une attaque contre le collaborateur, à laquelle il a commenté que “c’est que tu es un lourd, tu te plains de tout, mon oncle. Si tu peux faire mieux, fais-le toi-même.”

A cela, Aviles a répondu: “Je vous dis de faire ce que vous voulez. Je ne veux rien commander. Mais nous n’allons pas faire ce que vous voulez, nous allons faire ce que nous voulons tous. Tout comme lorsque vous ne vouliez pas dîner et que vous deviez dîner quatre fois par jour. Maintenant, nous disons une chose et vous non plus. Arrea, mon garçon! “

Bronca avec Pavón pour l’avoir traitée chez une femme

Mais ce n’est pas le seul conflit que l’Andalou a eu, mais après une confrontation entre Elena Rodríguez et Vicky Larraz avec Antonio Pavón pour avoir fait un test, le torero les a félicités après avoir atteint l’objectif, Le journaliste l’a donc qualifié de “faux”.

Face à cette attaque, Antonio a répondu par “vous êtes un trappeur et insupportable, vous êtes le plus négatif de l’équipe”, ajoutant que “Scandaleux, c’est que tu cries comme un fou”, se référant à lui au féminin. Par conséquent, Aviles l’a contredit: “Je vous dis de ne pas me traiter de fou”.

Enfin, après une vente aux enchères «eh bien je dis folle, chocho. Si vous êtes toute la journée« pédé, pédé »» Antonio Pavón, le collaborateur de «Viva la vida» a répondu en disant “Vous avez menti à la télévision toute votre vie. Vous êtes insupportable”. De retour sur le plateau, le présentateur Jordi González a voulu biffer ces propos du torero des “machistas”.

.