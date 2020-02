José Antonio Avilés, septième candidat confirmé

Deux semaines après avoir commencé à faire circuler sa signature possible pour «Survivors 2020», José Antonio Avilés a été confirmé, l’après-midi du 9 février, en tant que candidat à la réalité. Une nouvelle que le compte Twitter du format a été chargé de révéler, mettant en garde “Celui qui va rouler!” avec l’incorporation du collaborateur de «Viva la vida» sur l’île.

José Antonio Avilés dans «Viva la vida»

Fin janvier, Aviles était l’un des noms qui ont commencé à sonner fortement en tant que participant de «Survivors», avec d’autres comme Asraf Beno, Fani Carbajo ou Hugo Sierra. La collaboratrice du programme présenté par Emma García a été l’une des plus évoquées ces derniers mois, compte tenu des controverses et des différends dans lesquels il a joué.

L’homme de 23 ans de Cordoue a réussi à se faire une place importante dans la télévision, également à la suite des informations qu’il a publiées à certaines occasions dans «Viva la vida», où il collabore les deux jours de chaque week-end. Malgré sa jeunesse, Avilés a également travaillé dans le réseau PTV de Cordoue, dans «The Morning», où il a travaillé de façon sporadique; «Save me», dont la première apparition a eu lieu en 2016, au milieu d’une bataille juridique entre Toño Sanchís et Belén Esteban; ou “ Miroir public ”, où il est allé parler de l’entretien qu’il a réalisé avec le père de Julen, le petit garçon tombé dans un puits début 2019.

D’autres rumeurs seront-elles confirmées?

La nouvelle de la signature de José Antonio Avilés, annoncée après confirmation de la participation de Nyno Vargas et Vicky Larraz, devient la première des rumeurs qui se sont concrétisées depuis que des candidats potentiels ont commencé à jouer dans ‘Survivors 2020 “. Si vous suivez cette tendance, La réalité de Mediaset pourrait bientôt ajouter des concurrents comme Helena Rodríguez, mère d’Adara Molinero; Hugo Sierra, ex-partenaire du vainqueur de «GH VIP 7»; Asraf Beno, couple actuel de Chabelita Pantoja; o Fani Carbajo, l’un des participants les plus controversés et les plus éminents de «L’île des tentations».

