– José Eduardo Derbez a provoqué une grande colère contre Alessandra Rosaldo

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Malgré la distance et parfois il est difficile de lier leurs horaires, Alessandra Rosaldo y José Eduardo Derbez ils ont un lien très spécial. Pour preuve, il y a la conversation que l’acteur a eue avec le chanteur et qui a été publiée sur la chaîne YouTube que le fils de Victoria Ruffo.

Au cours de leur réunion virtuelle, chacune de leur domicile en raison de la quarantaine COVID-19, les deux célébrités ont raconté des anecdotes et des expériences qu’elles ont partagées au fil des ans, révélant du moment inconfortable qu’elles ont vécu le jour où Victoria Ruffo et Alessandra a rencontré pour la première fois, même le courage que l’épouse de Eugenio Derbez quand tous les trois vivaient ensemble.

Cependant, le jeune comédien et Alessandra ont clairement indiqué qu’il existe une relation très étroite entre eux, à tel point qu’ils ont formé une grande équipe et se sont appelés «Los Alacranes».

Alors qu’ils parlaient de ce que leur voyage au Maroc avait signifié l’année dernière et qu’il avait été enregistré dans l’émission de téléréalité “De Viaje con los Derbez”, José Eduardo a reconnu qu’après ce voyage en famille, tous deux considéré comme “compliqué” », Le lien entre eux est devenu beaucoup plus étroit, mais ils ont également reconnu que même avant cette expérience, il y avait déjà une bonne paire.

«Après ce voyage car il y avait plus de proximité, il était formidable et j’ai adoré ça. Ma relation avec vous a été précieuse “, a déclaré le plus jeune des enfants mâles de Derbez.

L’une des parties les plus importantes de la coexistence virtuelle a été lorsque l’actrice a également reconnu que grâce à José Eduardo, elle avait appris à rester sereine dans les moments les plus stressants de sa vie.

Alessandra a déclaré qu’il y a eu plusieurs fois où elle a dû s’occuper des animaux de compagnie de son beau-fils, qui une fois est venu vivre avec le mariage pendant trois mois, et avec ses petits animaux, y compris un serpent, un petit cochon, un chiot et un chaton nommé Beba, qui a fait le chanteur principal de Sens opposés mettre le cri dans le ciel. Surtout quand elle a découvert que son chat faisait son truc partout dans sa maison.

Mais, Darketo, tu as été mon meilleur professeur pour apprendre à respirer profondément et à couler. Vous avez été mon grand professeur “, a déclaré Rosaldo, 48 ans.

“Alors que La Beba faisait pipi dans la maison un week-end, nous l’avons laissée là-bas, parce que vous avez dit:” Non, mec, papa, rien ne se passe. ” Nous sommes partis parce que vous avez dit que La Beba n’avait fait pipi que dans sa litière. Deux jours après notre retour, non seulement il n’a pas fait pipi dans le sable, mais il a fait pipi partout dans la salle à manger. La maison avait une odeur horrible, cette fois-là, j’ai dit: “J’ai besoin d’un verre” et j’ai dû partir “, a expliqué Alessandra.

“J’avais besoin de sortir de là parce que si ça n’avait pas été pire, c’est pourquoi je dis que vous avez été mon meilleur professeur, vous m’avez appris à prendre une profonde respiration, à respirer et à sortir”, a-t-il ajouté.

Plus tard, Alessandra et José Eduardo ont également révélé comment le surnom avec lequel ils s’appellent est né, avouant également que Vadhir Derbez il a rejoint ce clan lors du voyage au Maroc.

“Les scorpions originaux sont vous et moi”, a expliqué José Eduardo et a immédiatement cédé la place à une nouvelle anecdote. Tout s’est passé un jour où ils ont fait une balade à vélo dans la vallée de Bravo. Cependant, les deux se sont retrouvés très mécontents d’Eugenio, car l’acteur n’a pas cessé de leur donner des directions et ne les a pas laissés pédaler à l’aise, alors Alessandra et José Eduardo se sont retournés contre lui, donnant ainsi naissance au surnom qui jusqu’à ce jour aujourd’hui, disent-ils.

Il convient de noter que l’interprète de “Paper Love” a également montré qu’il disait “Darketo” affectueusement et dans le discours qu’il l’a appelé à plusieurs reprises. Il n’y a aucun doute sur la grande complicité entre les stars de la télévision et à la fin de la vidéo, elles ont même promis qu’elles feront bientôt un nouveau clip racontant de nouveaux secrets de famille, mais maintenant de la chaîne YouTube d’Alessandra.

NE TE PERDS PAS:

José Eduardo a avoué son indépendance et sa quarantaine

José Eduardo Derbez a révélé que sa mère Victoria Ruffo s’était isolée

Victoria Ruffo a avoué à José Eduardo Derbez un méfait de son enfance

EN VIDÉO: José Eduardo Derbez exerce, à sa manière, inspiré de Bárbara de Regil