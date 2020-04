– José Eduardo Derbez parle de la récente controverse entre Victoria Ruffo et Eugenio Derbez

.-

Fiera Lasa / Mezcalent.com – Au milieu de la semaine dernière, Eugenio Derbez Il a partagé un dessin dans les réseaux sociaux où il est caractérisé comme “El Diablito” et se moque Omar Fayadépoux de Victoria Ruffo et qui a été diagnostiqué avec COVID-19, et le lendemain, l’actrice a publié un message qui était censé être dédié au comédien pour sa mauvaise blague; Cependant, tout semble indiquer que ce n’est pas le cas.

Dans une interview, José Eduardo Il a affirmé que sa mère n’entre pas autant dans les plateformes numériques, donc il ne savait même pas ce que son ex avait posté sur Internet, mais il a souligné que s’il l’avait découvert, une discussion très forte se poserait sûrement comme celles qui ont eu lieu il y a plusieurs années par téléphone.

«Le message que ma mère a envoyé, qui disait quelque chose comme des mots stupides ou quelque chose comme ça, n’était pas pour mon père. J’essaie toujours de voir, comme mon père, le côté comique, mais je dis: “Voyons si ma mère sacro-sainte ne dérange pas”, mais pas du tout. Ma maman ne m’a rien dit et je ne lui ai rien dit non plus “, a expliqué le jeune acteur.

De même, José Eduardo a parlé de la photographie sur laquelle il apparaît comme un enfant caractérisé comme «Armando Hoyos»Et Victoria est son professeur, qu’Eugenio a publié pour féliciter son fils pour son anniversaire, et a affirmé que c’était un détail très drôle et que cela ne le dérange pas que son père ait choisi ce souvenir particulier pour cette date.

