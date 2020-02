José et Adelina se marient malgré leur crise après “L’île des tentations”: “Il m’a jeté dehors”

L’amour a triomphé entre Fani et Christofer mais, s’il y a quelques «L’île des tentations» qui ont démontré la solidité de leur amour, c’est formé par José et Adelina. Les deux ils sont allés main dans la main sur le bûcher final après une pétition de mariage qui reste six mois plus tard.

Cependant, le temps après le programme n’a pas été facile. “Nous avons vécu une expérience difficile”, a expliqué la garde civile, qui n’était pas drôle de voir sa petite amie fondre lors des fêtes de la Villa Montaña. “Il m’a vomi quand il a vu les images”, se souvient Adelina, ce qui, selon lui, est dû au fait que “nous ne sommes pas sortis tous les deux et peut-être qu’il a été choqué de me voir comme ça”. Cependant, Il est très clair qu’il ne changera pas pour un homme: “Vous devez comprendre que je suis libre de m’amuser et de rencontrer des gens.”

Adelina et José, six mois après le dernier feu de joie de «L’île aux tentations»

De telles situations ont provoqué une crise dans le couple au point d’envisager une rupture. “Ma tête m’a fait croire qu’Adelina m’oubliait“, admet José. Cependant, après avoir reconsidéré, il a réalisé que sa petite amie passait juste un bon moment.” Plusieurs fois, les idées de notre propre tête nous trompent “, reconnaît-il, compte tenu de la solidité de la jeune femme:”Ou accepte-moi tel que je suis ou chacun à ses côtés“.

Chemin vers l’autel

Pour le moment, il n’y a rien à craindre et cette crise n’était qu’une petite bosse sur la route. Le mariage est toujours debout et suggère qu’il aura lieu le plus tôt possible. “Nous voulons que ce soit un mariage traditionnel, pour l’Église”, prévoit Adelina. “Je veux avoir des enfants l’année prochaine, et si nous voulons avoir des enfants, nous devons nous marier”, ajoute José.

Enfin, le gardien apprécie que «L’île des tentations» lui ait fait réaliser «la femme si merveilleuse que j’ai à côté» et pour cela il dit qu’il ne peut que lui en être reconnaissant. “Puissiez-vous être la preuve que, lorsque l’amour est vrai, il n’y a pas de tentation de vous gêner. Soyez très heureux “, leur a souhaité une Monica Naranjo excitée.

