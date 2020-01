“José, il y a plus d’images pour toi”

«L’île aux tentations» est devenue le programme de révélation de la saison. Après avoir annoncé dans un premier temps qu’il irait à Cuatro, la polémique générée autour de «Big Brother» a amené la chaîne à la délocaliser dans une position privilégiée entre ladite chaîne et Telecinco. Ainsi, la portée de l’espace mené par Mónica Naranjo a été considérablement élargie, bien que, il faut le dire, elle soit également due à ses propres mérites. Tant et si bien que a réussi à être présent dans des espaces de toutes sortes, depuis le Goya Gala 2020, les programmes de compétition et, maintenant, sur le Twitter du PP de la Communauté de Madrid.

Nous allons demander les enregistrements de l’aéroport de Barajas pour savoir ce qui est arrivé à Delcy Rodríguez.

Salut, José Luis Ábalos. Quelqu’un a un message pour vous. # ÁbalosDimisión # LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/00zkYuOd5m

– Communauté PP de Madrid (@ppmadrid) 28 janvier 2020

Et, le Community Manager du compte du parti a voulu profiter du récif du programme pour viraliser une attaque contre le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain d’Espagne, José Luis Ábalos, qui a été placée dans l’œil de l’ouragan après une réunion avec le vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, à Barajas. “Nous allons demander les enregistrements de l’aéroport de Barajas pour savoir ce qui est arrivé à Delcy Rodríguez. Salut, José Luis Ábalos. Quelqu’un a un message pour vous “, a déclaré le message sur le réseau social du petit oiseau, qui était accompagné d’une vidéo de Mónica Naranjo dans laquelle il prononce la phrase célèbre et redoutée du programme:”Il y a plus d’images, José“Au fait, pour les ignorants, José est l’un des participants.

Et pour ceux qui sont également un peu perdus dans la controverse d’Ábalos. Il s’avère que le ministre a eu une réunion à l’aéroport Adolfo Suarez Barajas avec le vice-président du Venezuela. Cela a donné lieu à toutes sortes de spéculations et de rumeurs, qui ont été réduites au silence depuis l’exécutif de Sanchez. s’assurer que la rencontre entre les deux était fortuite. Le fait est que la politique ne peut pas entrer en Espagne parce que les sanctions de l’UE pèsent sur elle, ce qui lui interdit de marcher sur le sol des 28 États membres. C’est pourquoi la porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, a influencé le ministre Il a seulement parlé à Delcy pour la convaincre de ne pas entrer sur le territoire espagnol et ainsi éviter une crise.

Le PP de la Communauté revient aux balades

Ce n’est pas la première fois que le Twitter du PP de la Communauté de Madrid boit des nouvelles dans les médias. Il l’a déjà fait en 2018, lorsque des messages assez controversés ont commencé à émerger dans le compte. Tout a commencé avec l’éclatement de l’affaire Master Cristina Cifuentes, après quoi ils ont commencé à répondre de manière assez particulière à tous ceux qui l’ont mentionné dans le réseau social. Depuis le “Lire podemite“au député de Podemos à l’Assemblée de Madrid, Hugo Barca, pour désigner Íñigo Errejón comme”becablack“, se terminant par le fameux gif de Cristina Cifuentes faisant un clin d’œil et souhaitant” bonne nuit “.

