José Joel a offert le test ADN de Farnier, fils supposé de José José | Réforme

Jose Joel, fils de José José, a invité Brian Fanier à passer un test de ADN pour vérifier qu’il n’a aucun lien de sang avec son père, comme il l’a répété à plusieurs reprises.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, José Joel a révélé que Fanier avait été poursuivi pour vol d’identité.

Une poursuite pénale contre Brian Fanier pour vol d’identité a été engagée il y a un an. Comme tout le monde est connu, cette personne est vendue et présentée comme le fils de José José “, lit le texte.

Il est notoire que mon père, José José, a accepté d’avoir un test ADN avec un résultat négatif.

Le chanteur a également déclaré que malgré ce qui a été montré dans l’analyse et les refus de son père d’avoir une relation de sang avec Fanier, il a continué à insister sur le contraire, avec ce qu’il a cherché à discréditer et à injurier la mémoire de l’interprète de “Le triste“.

À de nombreuses reprises, j’ai proposé de faire un test ADN de plus et maintenant je réitère cette offre “, at-il ajouté.

La seule chose que j’ai l’intention est de clarifier cet incident douloureux que la seule chose qu’il fait est de déshonorer la mémoire et le merveilleux héritage de mon père José José, et en même temps les empêcher de continuer à profiter du personnage si gentil et gentil qu’il a toujours démontré.

En outre, le fils supposé de

chanteurIl a récemment déclaré qu’il était sûr de son lien avec l’artiste sur ”

Prince de la chanson“qui a quitté ce monde le 28 septembre 2019.

Le chanteur, qui se fait appeler ”

Je suis José José“au cours de ses présentations, il a révélé qu’il se battrait pour les droits dans la volonté de l’artiste mexicain avec lequel il y a plusieurs années il avait été testé

ADN ce qui était faux, comme l’a fait remarquer à un moment donné

José José, Ces résultats ont été modifiés, a-t-il dit.

.