José José a chanté pour le crime organisé révèle des gardes du corps

Au milieu de la polémique après le départ du chanteur José José et les différentes versions de la mystérieuse relation avec sa famille, l’ancien garde du corps de l’artiste élève la voix et révèle que le “Prince de la chanson“ajoute à la liste des artistes qui ont chanté pour le crime organisé.

Cuauhtémoc Sánchez, le garde du corps et manager de l’artiste a révélé que dans plusieurs des présentations qui couvraient leur vie, ils étaient en danger car pour un musicien, il est difficile de refuser de chanter dans certaines situations.

Il révèle également que cette information, bien que peu de secret voix au milieu des artistes donc la chanteuse ne fait pas exception.

Cuauhtemoc, il précise qu ‘”ils n’ont jamais su qui les avait réellement embauchés et se sont présentés lors de réunions inhabituelles”.

Le directeur de chanteur souligne que son travail consistait essentiellement à fixer des dates, le paiement anticipé et que les paiements étaient couverts, régulièrement ils ne recherchaient pas qui la personne recherchait l’artiste pour un spectacle, car cela était accordé à différentes sociétés ainsi que des repas, des anniversaires ou d’autres festivités, etc.

C’est au moment où ils sont arrivés sur les lieux que vous avez réalisé quel genre d’événement cela se manifestait.

Le manager de l’artiste révèle que La Colombie, une fois ils ont été emmenés sur une petite île en petits avions avec toute l’équipe, tout était dans une organisation magistrale, nous sommes arrivés, nous avons travaillé, Joseph Je chante environ 10 titres, plus tard ils sont revenus à Bogota et le lendemain à Mexico.

Sanchez Il a dit que ces situations se sont également produites au Mexique, où le risque était encore plus grand.

Ils ont également vécu une autre situation dans Michoacán dans un palenque où il y avait des tombolas d’armes, ils sont arrivés en avion privé, ils ont atterri, car l’artiste avait bu un verre chez sa femme, il lui a injecté des vitamines et un médicament appelé ripasón, qui était pour le foie afin qu’il ne le fasse pas Donner une cirrhose

De la même manière, il met en évidence les problèmes que le chanteur connaissait à l’époque avec l’alcoolisme, ce qui a généré que même lors de sa présentation “les chansons étaient oubliées, le public s’enflammait avec lui, incroyable que José oublie ses chansons”.

C’était l’un des moments où leur vie était en danger puisqu’ils exigeaient le retour de l’argent qu’ils avaient payé au “Prince de la chanson“.

J’avais déjà chargé, quand le spectacle arrivait, les gens venaient me voir, rendaient ma valise, la valise faisait référence à la valise d’argent, j’ai chargé dans ma valise, on portait tous une valise qui disait José José, et je lui ai donné le valise à un autre partenaire et il m’a donné le sien avec un pull ou des vêtements et nous l’avons fait

Plus tard, ils m’ont fait remarquer, ils m’ont dit de me donner la valise et là elle meurt, dès que je m’en suis débarrassée mais c’était la valise des vêtements, elle est passée par le chanteur à l’hôtel, il l’a sorti et ils sont allés à l’aéroport, a-t-il dit.

Le directeur de “Prince“at-il dit pour une interview aux médias Vendre que la question du refus de travailler pour des organisations criminelles est extrêmement délicate et difficile à gérer, a-t-il déclaré.

De même, une grande responsabilité puisque vous devez prendre soin de toute l’équipe et en revanche faire attention à ne pas blesser susceptibilités ou faire preuve de mépris lorsqu’ils se rendent compte de qui ils font appel aux services de l’artiste. Il a détaillé son manager pour le médium Ventaneando.

