José José a laissé une grande fortune à ses enfants, ils disent qu’ils étaient 4 millions

Selon Paulina Mondragón qui dit qu’elle était une amie proche de José José a fait des aveux dans le programme Ventaneando, que le prince de la chanson avait une fortune de 4 millions qui serait distribué à leurs enfants.

Mondragón affirme que l’interprète de “Le navire de l’oubli” il a réussi à accumuler ce montant dans le crépuscule de sa vie ainsi qu’un testament dans lequel il était spécifié que cet argent serait distribué entre ses enfants.

José José est décédé il y a quelques mois, laissant un grand vide Mexique, à partir de ce moment a commencé une bataille rangée entre ses enfants non pas pour ses biens matériels mais pour son corps parce qu’il était aux États-Unis et voulait le retourner dans sa patrie.

Au cours du programme, Paulina Mondragón a déclaré que l’argent de José José l’épargnait pour la vieillesse, selon ce qu’il a dit avoir connaissance de ces données car ils avaient eu une conversation il y a environ quatre ans.

Il a également mentionné la raison pour laquelle cet argent était destiné à ses 3 enfants pour recevoir l’argent car sa veuve n’y aurait pas accès, la raison en était que José José avait honte du passé de sa propre femme et qu’il pleurait même de regret, dit le journal. Extra.

Bien que la carrière de José José ait été vraiment réussie, on pourrait considérer que l’argent qu’il a réussi à accumuler est assez peu par rapport à son carrière historique en tant que chanteur et acteur, cependant, lorsque José José était jeune, il a vécu une vie pleine d’excès qui l’ont amené à se retirer assez jeune de la scène et sa voix a été affectée en raison de ces excès avec des boissons, etc.

Malgré sa retraite anticipée et que vient de décéder leurs chansons sont toujours entendues et continueront à être entendues au fil des ans, car c’est devenu une légende de la chanson romantique.

