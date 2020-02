José José: Vos enfants ont déjà perçu des redevances pour leurs chansons | Instagram

Mario Casillas, président de l’Association nationale des interprètes (ANDI), a déclaré que les enfants de José José avaient déjà perçu les dernières redevances du chanteur.

Lors de l’inauguration du nouvel Auditorium de l’ANDI, qui portera le nom de son directeur actuel, Casillas a également souligné que les héritiers du défunt “Prince of the Song” ont le droit de continuer à inculper.

“Nous accordons à Marysol Sosa des redevances et une reconnaissance à son père, José José, pour son travail d’interprète.

“Dans l’ANDI, nous distribuons habituellement aux chanteurs et aux acteurs tous les six mois, parfois nous prenons plus de temps”, a déclaré l’acteur.

Cinq mois après la mort du chanteur, le 28 septembre de l’année dernière, Casillas a déclaré que des redevances pourraient être perçues dans une autre association qui existe aux États-Unis.

Cependant, il ne voulait pas préciser si cela incluait Sarita Sosa.

“Il y a une autre société là-bas et les enfants peuvent aller y chercher car c’est la volonté de José José. Nous devons respecter la volonté de chaque interprète car les droits de l’héritage à leurs proches”, a expliqué l’acteur.

Marysol a déclaré qu’elle et son frère José Joel ont intenté une action en justice contre leur demi-sœur Sarita pour l’héritage de son père.

