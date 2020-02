José («L’île des tentations») partage l’avant et l’après de son incroyable greffe de cheveux

Le mardi 11 février, les participants de «L’île des tentations» ont conclu leur passage dans le programme par une rencontre avec leurs partenaires respectifs dans le feu de joie final. Dans le cas d’Adelina Seres et de José Sánchez, le couple a laissé un des moments de la nuit où le second a été lancé pour demander le mariage à leur partenaire, qui a tout de suite accepté. Une étape réussie dans la réalité à la suite de laquelle José a révélé un secret bien gardé et imperceptible: le fait qu’il ait subi une greffe de cheveux il y a des mois.

José, avant de greffer et après le processus, en images partagées sur son compte Instagram

Après le succès incontestable de «L’île des tentations», Le futur mari d’Adelina a décidé de partager avant et après la greffe de cheveux, avec une vidéo dans laquelle José est apparu accompagné du professionnel en charge du processus, le Dr Antonio Fernández Brito. Dans ce document, le participant a encouragé à consulter ledit expert sur ce type d’opérations et, en outre, a accompagné la rencontre avec des images de son apparence précédente, avec une densité de cheveux plus faible à l’avant de la tête.

En fait, près d’un mois plus tôt, José a partagé une histoire sur son compte Instagram, dans laquelle il affirmait que “Je n’ai aucune opération sur mon visage”, lorsqu’un de ses partisans a soulevé la question de savoir s’il avait subi une opération. “J’ai l’air bizarre à la télévision pour plusieurs raisons: tension, nerfs, chaleur, humidité, plusieurs heures d’enregistrement …”, écrit le participant, à propos d’une image de lui. “Mais j’ai fait sur le visage quelques traitements pour le vieillissement et aussi une greffe de cheveux”, a ensuite avoué José, qui n’avait pas encore révélé le grand changement que la greffe avait signifié pour lui.

“Entretien et maintenance rigoureux”

Pour sa part, Fernández, le professionnel responsable de la greffe réussie a également partagé des images des progrès du processus à travers leurs réseaux sociaux, où Il a salué le travail de Joseph tout au long d’une année de changement continu. “Une fissure qui a suivi à la lettre les indications médicales et a fait l’objet de soins rigoureux et d’un entretien postopératoire”, a salué Fernández. dans une publication Facebook il y a quelques jours à peine, qui a également partagé des images et des vidéos sur son profil Instagram avec le participant de «L’île des tentations». Un effort de la part de José dont le résultat imperceptible a été plus qu’évident lors de son passage dans le programme, où il est devenu, avec Adelina, le seul couple qui a fini la réalité plus renforcée que jamais.

