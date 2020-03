José María Candela décède à 59 ans, journaliste du RNE, après avoir attrapé un coronavirus

* En développement

José María Candela, un journaliste de Radio Nacional qui était dans un état grave depuis une semaine après avoir été infecté par un coronavirus, est décédé. C’est le premier cas d’un journaliste décédé de la pandémie mondiale que ces jours-ci, il a confiné notre pays chez lui, à la suite de quoi il a informé RTVE parmi ses travailleurs et a lancé un protocole d’urgence pour prendre des précautions sanitaires extrêmes.

Les causes de décès correspondent à un arrêt cardiorespiratoire, motivé par l’infection au COVID-19. Cela s’est produit ce jeudi 19 mars au domicile du journaliste. La nouvelle a été divulguée par RNE via les réseaux sociaux, où il a consacré le message suivant: “Notre collègue Chema Candela est décédée. Repose en paix. Tu vas tellement nous manquer“Ces condoléances ont ensuite été rejointes par les récits des programmes” Tablero deporte “et” Radiogaceta “, auxquels Candela a collaboré.

Le journaliste a commencé sa carrière dans le sport à RTVE en 1985 et surtout suivi l’actualité de l’équipe de foot Athlète de Madrid. Un de ses collègues, José Luis Toral, a également utilisé les réseaux pour lui dédier un message émotionnel: “Je ne peux toujours pas y croire, mon ami. Chema Candela, une excellente personne qui est sûrement déjà au paradis. Nous avons critiqué il y a quelques semaines qu’ils n’avaient pas pris mesures contre le putain de virus et maintenant il semble que cela vous a pris. Merci de toujours me soutenir. Candelita, DEP “.

