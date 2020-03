José Ribagorda s’excite dans «Informativos Telecinco» quand il parle du coronavirus

Les différents personnages de l’audiovisuel font ce qu’ils peuvent pour alléger de plus en plus les journées de quarantaine. De nombreux artistes donnent des concerts en direct de leur domicile entièrement gratuits, les programmes télévisés envoient des messages de soutien et réinventent même leurs formats, comme cela a été le cas du gala «OT 2020» 9 où les candidats se sont produits au sein de l’Académie tandis que Roberto Leal les a interviewés depuis son domicile. Depuis lors tout le monde y contribue, y compris José Ribagorda, présentatrice de l ‘«Informativos Telecinco Fin de Semana».

???? Le présentateur @joseribagorda est excité à la fin de @ informativost5 après un week-end plein de nouvelles sur le coronavirus #YoMeQuedoEnMiCasa pic.twitter.com/YJ4cLUNJHE

– La guerre des médias (@GuerraDeMedios) 15 mars 2020

Le journaliste a rendu compte de l’état actuel de la crise sanitaire dans ce pays et comme de nombreux présentateurs qui profitent aujourd’hui de leurs espaces pour envoyer des messages de soutien et d’encouragement dans la lutte contre le coronavirus, il a voulu le faire. lui-même. José Ribagorda a utilisé quelques minutes avant de terminer la nouvelle pour dire de belles paroles à la société sortant du scénario: “J’avoue que j’ai rarement ressenti autant d’émotion et pas moins d’angoisse en les informant d’une nouvelle que je n’aurais jamais voulu vous dire”, a commencé le présentateur.

“Tôt ou tard, ce ne sera qu’un mauvais rêve, vous verrez. Beaucoup d’encouragement à tous et, surtout, beaucoup, beaucoup de santé. Il manque une bonne semaine et de bonnes nouvelles. Au revoir “, a conclu M. Ribagorda avec enthousiasme, disant au revoir jusqu’à samedi prochain après avoir présenté une newsletter pleine d’informations sur le coronavirus et les mesures prises par Pedro Sánchez, qui a décrété l’état d’alarme en Espagne comme mesure préventive de la pandémie.

La raison pour laquelle Pedro Piqueras n’apparaît pas à l’antenne

Pedro Piqueras est le présentateur par excellence des programmes d’information de Telecinco et n’est pas apparu sur le petit écran depuis plusieurs jours. Le motif? Eh bien, cette absence est due à un protocole interne de la chaîne dans lequel les présentateurs se relaient pour les protéger, de sorte que si quelqu’un tombe malade, il peut être immédiatement remplacé par un autre, garantissant ainsi le format normal de diffusion. À la place de Piqueras, Isabel Jiménez a laissé David Cantero seul à midi.

