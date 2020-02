Joseline Hernandez qualifiée d ‘”irrespectueuse” par BF Ballistic Beats

Joseline Hernandez et son petit ami Ballistic ont eu un échange houleux après l’avoir surprise en train de donner des fruits à un autre homme.



Elle n’a pas hésité à son objectif de vouloir marcher dans l’allée avec son petit ami DJ Ballistic Beats, mais Joseline Hernandez et son mec ont eu une mauvaise passe sur Marriage Boot Camp. Le couple non marié a rejoint la série pour aider à réparer leur relation avant de décider s’ils ont ou non un avenir à vie ensemble, mais après que Joseline ait été aperçue en train de flirter avec quelqu’un lors d’une fête au domicile de l’émission de téléréalité, Ballistic l’a perdu.

Jemal Countess / Intermittent / .

Le spectacle a organisé une fête et a séparé les partenaires. Joseline était sortie en maillot de bain pour passer un bon moment tandis que Ballistic était ailleurs dans la maison en train de regarder secrètement ce qu’elle faisait. À un moment donné, Joseline a été capturée en train de donner des fruits à un homme au hasard et l’échange a suffi à Balistic pour s’épuiser, fermer la fête et appeler sa femme devant tout le monde.

“Pourquoi es-tu en colère?” »Dit Joseline en souriant. Ballistic a crié: “Qu’est-ce que tu veux dire, pourquoi je suis fou? … Mets le f * ck à l’intérieur, mec. Fais la f * ck, mec … Tu penses que c’est un jeu?” Les deux prennent leur argument à l’intérieur où Joseline continue de lui demander pourquoi il est contrarié alors qu’elle se met à rire. Ballistic frappe un verre de la table avant de s’éloigner d’elle.

“Vous êtes fou, mec”, a-t-il dit à Joseline. “Vous n’êtes pas un exemple, vous un fou. Vous êtes un gros cul de f * ckin ‘nut, c’est ce que vous êtes f * ck. Vous m’avez manqué de respect. Je vous ai dit de me traiter comme un roi. Vous ne me manquez pas de respect.” Passez le clip chauffant ci-dessous.

