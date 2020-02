Josep Pedrerol explique la raison de son absence à la tête de «El Chiringuito» et «Jugones»

Au milieu de la semaine de la Ligue des champions, avec l’Atlético de Madrid et Valence comme représentants espagnols, les spectateurs d’El Chiringuito de Jugones ont manqué Josep Pedrerol. Le présentateur était en charge du programme MEGA le lundi 17 février, mais depuis lors, il n’a plus eu de nouvelles de lui. Du moins à la télévision, car il était actif sur les réseaux sociaux.

Josep Pedrerol dans son dernier programme à ‘El Chiringuito’, le 17 février

Après quelques jours de disparition à la fois dans la conversation de nuit et dans “Jugones” sur le bord du bureau, le journaliste a donné une explication aux adeptes. La raison de sa libération a été “une grippe gênante”, comme il l’a souligné sur Twitter tout en encourageant les téléspectateurs à suivre de près le programme même s’il n’était pas présent. Comme cela s’est produit à d’autres occasions, Juanfe Sanz a pris la révélation En son absence.

Bonjour à tous. Une grippe inopportune m’empêche d’être avec vous mais ne manquez pas l’incroyable programme de ce soir @elchiringuitotv https://t.co/Pz1DBVZgAz

– Josep Pedrerol (@jpedrerol) 20 février 2020

Certains des collaborateurs habituels et des fans du programme ont transmis leurs meilleurs vœux et un prompt rétablissement. Pedrerol devrait retrouver son poste de commandant d’El Chiringuito dimanche prochain d’analyser tout ce qui se passe le lendemain de la Liga, avant la suite des huitièmes de finale auxquels le Real Madrid et le FC Barcelone participent.

Temps de controverse

L’absence du présentateur n’a pas empêché les Tertulliens de s’exprimer avec la véhémence qu’ils habitent. Jeudi dernier, le débat était centré sur la signature de Martin Braithwaite par le FC Barcelone, de Leganés. Tomás Roncero a critiqué le fait que le club catalan ait signé avec le danois à ce stade, même en faisant usage de la réglementation actuelle, car les cueilleurs n’avaient pas la possibilité de chercher un remplaçant.

.