Josh Boone accueille la projection des nouveaux mutants pour le casting

Le réalisateur Josh Boone a partagé une photo d’une récente projection de The New Mutants avec le casting du film.

Avec la montée en puissance du marketing, il semble que The New Mutants va enfin sortir en salles. Il y avait un doute depuis que le film a été pris au milieu de l’acquisition de 20th Century Fox par Disney. Cela a entraîné le retour des droits de la franchise X-Men aux studios Marvel.

Les nouveaux mutants de Josh Boone n’auront aucun lien avec le MCU, mais serviront plutôt de dernier film X-Men avant que les mutants ne soient intégrés au MCU. Au cours des dernières années, de nombreux acteurs de The New Mutants n’étaient pas sûrs de ce qui arrivait au film de Josh Boone. Maintenant que le film semble sortir enfin en salles, le casting de The New Mutants a enfin vu le film. Tout cela est basé sur une photo partagée par le réalisateur Josh Boone sur Instagram avec le casting. Vous pouvez consulter le post de Josh Boone ci-dessous.

Voici le synopsis de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de s’en sortir vivants.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira dans les salles le 3 avril 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur The New Mutants et l’avenir de la franchise X-Men sous Marvel Studios!

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

