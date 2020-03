Josh Boone dit que l’accord avec Disney / Fox est terminé à 75%

Le réalisateur de New Mutants Josh Boone dit que l’accord Disney / Fox a laissé le film terminé à 75% pendant un an.

L’acquisition de Fox par Disney a fait de nombreuses victimes en termes de projets annulés. Pendant un moment, il semblait que le dernier film de Josh Boone, The New Mutants, allait faire partie de ces victimes jusqu’à relativement récemment. Le film a été constamment repoussé, soumis à des retards dans ses tournages prévus jusqu’à ce que les travaux reprennent finalement. Mais, il s’est avéré que la majorité du film était terminée depuis un certain temps.

Lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, le réalisateur de The New Mutants, Josh Boone, a révélé que l’accord Disney / Fox avait fait en sorte que le film était laissé en vente pendant environ un an avant qu’il ne soit autorisé à y revenir. Le temps passé, cependant, semblait aider car lui et son co-auteur Knate Lee ont pensé à d’autres choses à faire qu’ils n’avaient pas eu un an plus tôt:

Au montage, nous avions probablement terminé à 75%. Nous sommes revenus et l’avons terminé. Cela a pris quelques mois et c’était agréable de pouvoir revenir. Knate [Lee], mon co-auteur et moi, nous ne l’avions pas vu depuis un an. Nous avons fait un tas de choses ici et là auxquelles nous n’avions pas pensé ou remarqué un an auparavant.

Que pensez-vous tous des commentaires de Josh Boone? Êtes-vous choqué d’apprendre que l’accord Disney / Fox a laissé une version presque terminée de The New Mutants sur l’étagère pendant si longtemps? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du dernier film de Josh Boone, The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, le film met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

