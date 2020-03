Josh Boone jette de l’ombre à ‘Dark Phoenix’, la journée de la bande dessinée gratuite repoussée à mai et plus / Film

Sera le Minutemen de Autorité de variation de temps être dans le Loki séries? Comment sont les Infinity Stones revenir dans un nouvel arc d’histoire pour Marvel Comics? Lequel merveille les films peuvent jouer dans les salles chinoises lorsqu’ils rouvriront plus tard ce mois-ci? Comment Nouveaux mutants réalisateur Josh Boone jeter de l’ombre Phénix sombre? Qui veut dire Michael Shannon cette Zack Snyder n’est pas impliqué dans le Super Girl film? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Jetez un œil dans les coulisses de l’épisode “Romeo v Juliet: Dawn of Justness” de DC’s Legends of Tomorrow.

Une rumeur dit que Marvel est à venir Loki série sur Disney + pourrait introduire le Time Variance Authority Minutemen.

The Wipe Knight passe de drôle

Le Chevalier Noir distribue du papier hygiénique à ceux qui ont besoin de faire des affaires dans cette petite communauté.

Le coronavirus affectant les communiqués de presse, Aftershock Comics les envois de bandes dessinées annoncés seront retardés.

Stuart Whitman, l’acteur nominé aux Oscars qui a joué Jonathan Kent dans Super Boy, est décédé à l’âge de 92 ans.

En raison de la pandémie de coronavirus, Diamond Comic Distributors reporte Journée de la bande dessinée gratuite retour en mai.

Les artistes industriels de Kreatworks à Bangkok, en Thaïlande, ont fait un Ponton de pièces et de machines automobiles recyclées.

Marvel Comics a annoncé que le Infinity Stones reviendra pour un scénario à venir intitulé “Destins infinis.”

