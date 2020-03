Josh Boone, réalisateur de The New Mutants, confirme une histoire d’amour entre personnes de même sexe

Le réalisateur Josh Boone a confirmé qu’il y aurait une histoire d’amour entre personnes de même sexe dans The New Mutants.

Après des années de retards, The New Mutants de 20th Century Studios sortira enfin en salles le mois prochain et a offert aux fans une entrée relativement plus centrée sur l’horreur dans la série de films X-Men. Cependant, le réalisateur Josh Boone a révélé que le cœur du film sera en fait ce qu’il appelle «une belle histoire d’amour».

Dans la bande dessinée sur laquelle le film est basé, les personnages Dani et Rahne partagent une connexion télépathique. Au cours d’une interview Entertainment Weekly, le réalisateur Josh Boon a expliqué que les cinéastes voulaient développer ce lien avec une histoire d’amour est “en quelque sorte la colonne vertébrale et la concentration de certaines des choses axées sur les personnages dans le film”:

«Rahne et Dani ont une connexion télépathique dans les bandes dessinées, et nous voulions donc simplement étendre cela dans le film et mettre cela dans la réalité. S’ils pouvaient vraiment se comprendre à ce niveau, alors vous finiriez probablement par tomber amoureux de cette personne. “

Alors que les détails sur la façon dont cette relation se déroule à l’écran sont cachés, l’actrice Maisie Williams, qui incarne Rahne, a ajouté: “Ce n’est pas centré sur cela et ils ne l’étiquettent pas nécessairement. Personne d’autre ne le fait non plus et personne ne le remet vraiment en question. »

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, le film met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

Source: Entertainment Weekly