Josh Brolin à la tête de la gamme extérieure d’Amazon Drama

Josh Brolin dirigera le drame d’Amazon Outer Range

Avec son temps en tant que fou du titan Thanos à la fin de l’univers cinématographique Marvel, Josh Brolin (Avengers: Fin de partie) a trouvé son prochain projet sous la forme du prochain drame d’Amazon Gamme extérieure avec Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood0 attaché aux produits exécutifs, selon The Hollywood Reporter.

CONNEXES: Dawn: Victoria Mahoney et Ava DuVernay développent une série Amazon Sci-Fi

Créée par Brian Watkins, la série suivra Royal Abbott (Brolin), un éleveur du Wyoming se battant pour sa terre et sa famille qui découvre un mystère insondable au bord de la nature sauvage du Wyoming.

Gamme extérieure a été repris dans une série plus tôt cette année dans le cadre d’un accord créatif global avec la bannière Plan B de Pitt, Watkins étant également attaché à la production exécutive du projet aux côtés de Zev Borow, Heather Rae et Brolin. La série marque la première série à la fois pour Watkins et Borow, l’ancien dramaturge des New Dramatists qui verra leur dernier début de pièce cet automne au Lincoln Center Theatre et a également écrit les pilotes Kansas City pour Hulu et Amblin et L’amour est mort pour USA Network.

Watkins est également en train d’adapter la fonctionnalité L’assassinat de Bangwain Spurge pour Annapurna et devrait produire la photo Ultralumineux avec Steven Soderbergh (Oiseau volant haut), Jennifer Fox (Velvet Buzzsaw) et Platform One.

CONNEXES: Ryan Reynolds dit qu’il travaille sur Deadpool 3 pour Marvel StudiosBrolin sera ensuite vu dans la prochaine adaptation de Denis Villeneuve de Dune aux côtés de Timothée Chalamet (Le roi) et Oscar Isaac (Star Wars: The Rise of Skywalker), qui devrait sortir en salles le 18 décembre et a récemment terminé sa production Jour du drapeau en face de Sean Penn (Lait) et Miles Teller (Top Gun: Maverick). Il devait reprendre son rôle de Cable pendant Dead Pool retombées X-Force film chez Fox, mais suite à la fusion Disney-Fox, le projet a été suspendu tandis que Marvel Studios travaille avec Reynolds pour introduire le Merc with a Mouth dans le MCU.

(Crédit photo: Backgrid Images)