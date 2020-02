Josh Brolin jouera dans le thriller “ Outer Range ” d’Amazon

Le prochain rôle de Josh Brolin Ce ne sera pas dans les films. L’acteur des Avengers sera le protagoniste de «Outer Range», un thriller vidéo Amazon Prime créé par le dramaturge Brian Watkins. Le projet, qui a déjà reçu le feu vert, fait partie du récent accord entre la société technologique et Plan B Entertainment, le producteur de Brad Pitt.

Josh Brolin

‘Outer Range’, situé au bord du désert du Wyoming, se concentre sur Royal Abbott (Brolin), un éleveur qui se bat pour sa terre et sa famille qui découvre un mystère insondable. Watkins, qui a une longue histoire dans le théâtre, fera ses débuts en tant que scénariste et producteur de télévision avec cette série et sera soutenu par Zey Borow («Kansas City»).

Retour à la télévision

Malgré que Il a commencé sa carrière à la télévision avec des séries telles que les mythiques «Jeunes cavaliers», Brolin est loin du petit écran depuis près de deux décennies. Le dernier travail télévisé de l’acteur remonte à 2003, dans un drame politique NBC intitulé «Monsieur Sterling» qui aspirait à suivre la piste de «l’aile ouest de la Maison Blanche» et qui est resté à l’antenne pendant quelques mois seulement.

Bientôt nous verrons l’interprète au cinéma sous le commandement de Denis Villeneuve dans la très attendue nouvelle adaptation de “Dune” et récemment le tournage de “Jour du drapeau”, Le nouveau travail de Sean Penn en tant que directeur. De plus, il jouera à nouveau Cable dans “X Force”, le spin-off de “Deadpool”, et a un accord avec Hulu pour écrire, produire et jouer dans un projet toujours sans titre.

.