Josh Gad aurait recherché le méchant principal dans le frai de Todd McFarlane

Après une très longue attente, toutes les pièces se mettent enfin en place pour Todd McFarlane Frayer. Il a un grand casting, y compris Jamie Foxx en tant qu’anti-héros surnaturel et Jeremy Renner en tant que détective de NYPD Twitch, une impressionnante équipe dans les coulisses, y compris le gourou gore de The Walking Dead, Greg Nicotero et un script roman avec un angle intéressant sur le surnaturel. Anti Hero. Malgré tout cela, il n’est jamais entré en production, avec McFarlane incapable de convaincre un studio de donner le feu vert officiellement au film.

Mais maintenant, il semble que les choses avancent, grâce à son coéquipier Mortal Kombat 11 de Spawn, le Clown Prince of Crime. Oui, nous avons récemment entendu que le succès sauvage et critique de Joker avait encouragé les studios à investir dans des films de bande dessinée sombres cotés R, ce qui a permis à Spawn de se lancer. McFarlane dit qu’il tournera cette année, et une autre indication qu’ils se préparent pour la production complète vient de quelques nouvelles de casting intéressantes que nous avons entendues aujourd’hui.

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui ont dit que Han reviendrait à la franchise Fast & Furious et qu’Aladdin 2 était en développement, ce qui s’est avéré être vrai – Josh Gad, ou des acteurs de type Josh Gad, s’ils ne peut pas l’obtenir, on envisage de jouer du violateur. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le personnage est l’un des antagonistes les plus célèbres de Spawn. Nous l’avons vu à l’écran auparavant, bien sûr, dans le film de 1997, avec John Leguizamo jouant la version clown rotonde et certains des pires CGI jouant jamais la version monstre démoniaque. Vraisemblablement, Gad, mieux connu pour incarner le personnage de bonhomme de neige acolyte dans les films Frozen, est envisagé pour la variante du clown maléfique.

Mais bien que les pièces semblent se mettre en place pour Frayer, Je ne croirai pas vraiment que cela se produira jusqu’à ce que les caméras commencent à rouler. Même dans ce cas, je ne vais pas rester tranquille jusqu’à ce que le film approche de sa date de sortie. Mais si cela se concrétise – et si c’est aussi bon un film qu’il y paraît – alors Todd McFarlane mérite un énorme crédit pour son dévouement et sa persévérance dans sa réalisation.