Josh Gad partage un extrait de script de la série annulée Disney + “Muppets Live Another Day”

L’année dernière, il a été révélé que la série Disney + Original “Muppets Live Another Day” n’allait pas de l’avant et le projet a été annulé, mais pour aider à soulager l’ennui alors que tant de gens sont coincés en quarantaine, Josh Gad s’est rendu sur Instagram pour révéler quelques pages du script.

Pour, espérons-le, égayer votre mise en quarantaine mardi, voici un extrait de notre projet #MuppetsLiveAnotherDay non produit qui a été défini au début des années 80. J’espère que cela vous apportera un sourire nécessaire. Le script, écrit par moi, @adamhorowitzla et Eddy Kitsis était vraiment l’une des choses les plus amusantes sur lesquelles j’ai eu l’honneur de travailler. Au plaisir de partager le tout avec vous toute une journée! Faites défiler cependant.

Il est dommage que cette série Muppet ne soit jamais apparue, mais Disney a encore du nouveau contenu Muppets à venir sur Disney +, y compris Muppets Now.

Josh Gad travaille actuellement sur une nouvelle série préquelle «Beauty and the Beast» pour Disney + avec les scénaristes de «Muppets Live Another Day».

Auriez-vous aimé voir cette série Disney + Muppets?

