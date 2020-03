Josh Gad Reading to Kids & Other Celebrity Quarantine Relief / Film

Cela va prendre quelques mois, car tout le monde aux États-Unis (espérons-le) passe autant de temps à la maison que possible. Des villes comme Los Angeles deviennent un peu plus strictes sur le maintien des gens à la maison afin de ralentir la propagation des coronavirus à travers le pays, et ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde ne fasse de même. Heureusement, même si la production est actuellement interrompue pour les films et la télévision, certaines célébrités prennent le temps de rendre l’auto-quarantaine et la distanciation sociale un peu plus tolérables pour ceux qui deviennent fous, en particulier les familles avec des enfants qui rentrent de l’école.

Josh Gad a organisé une heure du conte pour les enfants qui aiment son personnage Olaf de Frozen, Jake Johnson laisse des messages vocaux pour les enfants inspirés par Spider-Man: dans le Spider-Verse, Gal Gadot rassemblé un tas d’amis célèbres pour faire une interprétation de la chanson de John Lennon “Imagine”, et Rosie O’Donnell ramène son talk-show pour aider à soutenir The Actors Fund. Obtenez les détails ci-dessous.

Josh Gad lit aux enfants sur Twitter

Les enfants du monde entier connaissent Josh Gad parce qu’il est la voix de leur bonhomme de neige vivant préféré Olaf dans la franchise Disney’s Frozen. Depuis qu’il a un penchant pour raconter des histoires d’une manière passionnante, Gad utilise sa voix pour faire un peu de bien en ces temps stressants en lisant des livres aux enfants via des sessions Twitter en direct. Voici une histoire qu’il a lue hier soir:

– Josh Gad (@joshgad) 19 mars 2020

Jusqu’à présent, Gad a lu des livres comme The Day the Crayons Quit de Drew Daywalt, Olivia Goes to Venice de Ian Falconer et le conte classique The Giving Tree de Shel Silverstein. Étant donné que Gad est un acteur vocal talentueux, il donne une voix différente aux différents personnages de chaque livre.

Gad a commencé à lire des histoires aux enfants le 13 mars, en écrivant sur Twitter:

«Puisque nous sommes tous coincés à la maison en ce moment, je me suis dit que nous aurions un peu de plaisir ensemble Donc, je vais voir comment ça se passe, mais j’ai décidé que je vais vous lire et lire à vos enfants – ou juste à vous , selon ce que vous préférez. Je ne vais pas porter de jugement en ce moment car le monde est un peu en désordre. “

S’il y a bien une chose que Olaf déteste, c’est le bordel chaud, même s’il aime l’été et le soleil. Nous sommes donc ravis qu’il prenne le temps d’éclairer la journée des gens à la recherche d’un peu de soulagement.

Jake Johnson quitte les messages vocaux en tant que Spider-Man

Jake Johnson est probablement mieux connu pour son rôle régulier dans la série comique FOX New Girl with Zooey Deschanel. Mais plus récemment, il a trouvé la gloire auprès des enfants en tant que voix de Peter B. Parker, alias l’une des nombreuses itérations différentes de Spider-Man du film d’animation Spider-Man: dans le Spider-Verse. Maintenant, il utilise sa place dans l’histoire de la bande dessinée pour apporter un peu de joie aux enfants et à leurs familles.

Dans une publication sur Instagram, Johnson a annoncé qu’il avait créé une adresse e-mail où les parents peuvent demander un message vocal à Spider-Man lui-même. Il en aura autant qu’il pourra pendant que nous serons tous coincés à la maison.

Donc, si vous voulez envoyer un e-mail à Jake Johnson et obtenir une messagerie vocale Spider-Man pour vos enfants, envoyez simplement un e-mail à peterbparkersayshi@gmail.com et attendez patiemment.

Gal Gadot chante «Imagine» avec des amis célèbres

Hier sur Instagram, Gal Gadot arrondi Kristen Wiig, James Marsden, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Amy Adams, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Cara Delevingne, et plus encore pour chanter une interprétation de la chanson de John Lennon “Imagine”. C’est un peu trop sentimental, mais cela ne méritait certainement pas le mépris qu’il a reçu de beaucoup, qui pensaient que ces célébrités devraient faire quelque chose de plus pour aider les gens que de chanter une chanson pour leur divertissement.

Rosie O’Donnell ramène un talk-show pour la collecte de fonds

Rappelles toi Rosie O’Donnell? Elle avait l’habitude d’avoir un talk-show très populaire qui avait le même esprit et la même vibe qu’Ellen DeGeneres, mais il a été diffusé depuis longtemps maintenant. Cependant, la comédienne ramènera son émission ce dimanche sous la forme d’une collecte de fonds en streaming qui ne se déroulera que pour une nuit.

Le spectacle Rosie O’Donnell reviendra en partenariat avec Revelations Entertainment et Broadway.com afin de lever des fonds pour The Actors Fund, un organisme à but non lucratif qui soutient les artistes et les travailleurs des coulisses de l’industrie des arts et du divertissement – une industrie durement touchée par les fermetures et les fermetures mises en vigueur pour lutter contre la pandémie mondiale de coronavirus.

À partir de 19 h HE, le spectacle sera diffusé sur Broadway.com avec des invités comme Matthew Broderick, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Gloria Estefan, Billy Porter, Morgan Freeman et beaucoup plus.

O’Donnell a déclaré dans un communiqué (via Deadline):

“Tous ceux qui me connaissent savent que Broadway a été l’une des lumières les plus brillantes de ma vie depuis que j’étais une petite fille”, a déclaré O’Donnell. «Il a également été l’élément vital de New York pour la génération après génération. Après tout, Broadway a donné au monde, maintenant – en cette période de grand besoin – c’est à notre tour de donner quelque chose en retour. Il n’y a pas de meilleur moyen de soutenir cette communauté que via The Actors Fund. Et, avec une programmation comme celle-ci, je vous mets au défi de ne pas vous connecter. »

Kevin Bacon soutient la distance sociale

Enfin, si vous ne pratiquez pas la distanciation sociale et que vous sortez toujours dans les bars comme un con, veuillez arrêter. Si vous n’écoutez personne, écoutez peut-être Kevin Bacon. Il a été à quelques degrés de tout le monde toute sa vie, et maintenant il veut que vous restiez à au moins six degrés de lui et de tout le monde en traînant dans votre maison.

