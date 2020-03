Josh Waring accepte le plaidoyer et sera libéré de prison

Josh Waring, fils de Lauri Peterson de The Real Housewives of Orange County pourra bientôt dormir dans son propre lit à la maison.

La petite amie de Waring a partagé la nouvelle que son petit ami serait libéré de prison après avoir été incarcéré pendant près de quatre ans pour un crime qu’il dit n’avoir pas commis. «Comme nous le disons toujours, parfois la chose la plus difficile et la bonne sont les mêmes. Dans quelques heures, nos vies reprendront côte à côte. Mon bébé rentre à la maison !! ” elle a tweeté quelques heures avant sa libération.

Lauri Peterson s’entretient avec les médias de son fils, Joshua Waring, après une audition concernant des appels enregistrés de clients / avocats à Santa Ana, Californie | Jeff Gritchen / Digital First Media / Orange County Register via .

Le Los Angeles Times rapporte que Waring conclura un accord sur le plaidoyer le vendredi 6 mars, quelques jours seulement avant son procès. Selon l’accord, Waring devrait se voir «accorder du temps» pour le tournage de Daniel Lopez. Waring était initialement censé plaider la veille, mais le tribunal attendait une déclaration de Lopez avant d’aller de l’avant.

Comment Waring s’est-il retrouvé en prison?

Showbiz Cheat Sheet a parlé à Waring à plusieurs reprises où il a catégoriquement insisté sur le fait qu’il n’avait tiré sur personne. En 2016, Waring a été accusé de tentative de meurtre après que Lopez a été retrouvé abattu et que la police s’est précipitée pour localiser le tireur. Bien que Waring ait été arrêté pour avoir tiré sur Lopez, il insiste sur le fait qu’un autre homme, Bryan Goldstein, a tiré sur Lopez. Lopez a depuis récupéré de ses blessures.

Waring décrit son arrestation et son incarcération comme une expérience surréaliste cauchemardesque. «Je l’ai toujours pensé [the show] me mettre devant les flics mais je ne pensais pas qu’ils allaient fabriquer un dossier contre moi. Cela m’a époustouflé », a déclaré Waring à Showbiz Cheat Sheet en 2018.« J’ai bien pensé quand le GSR [gun shot residue report] revient qui va montrer que je n’ai pas tiré le pistolet. ” Il ajoute qu’il comptait tout son dossier sur ces preuves. “Les flics vont revenir et vont voir que je n’ai pas tiré une arme à feu et dire” ouais Goldstein a tiré une arme à feu “, ils vont me laisser sortir et le charger.”

Josh Waring | Photo gracieuseté de Lauri Peterson

Mais c’est Waring, pas Goldstein qui a eu du mal. Waring a insisté pour que le gouvernement protège Goldstein parce que Goldstein est un informateur du gouvernement. “Ils ne recherchaient pas le tireur, mais pour une raison quelconque, ils semblent être déterminés à obtenir une condamnation contre moi”, a déclaré Waring. “Comme ils me ciblent dans le sens, ma mère a dit en quelque sorte que je suis un trophée pour eux. Je ne sais pas, c’est juste comment le système fonctionne. Ils ont une condamnation pour un prix, ils ne se soucient pas d’avoir la bonne personne, ils aiment juste les convictions. “

Il ne voulait pas plaider coupable d’un crime qu’il n’avait pas commis

Il aurait pu conclure un accord, mais Waring a déclaré qu’il ne pouvait pas se couvrir la tête en disant qu’il était coupable quand il était innocent. “J’ai déjà la stigmatisation d’être toxicomane, maintenant j’aurais la stigmatisation d’être violent”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet en mars dernier. “C’est vraiment dur.”

Au lieu de cela, Waring s’est attaché, a étudié le droit et a essayé de délivrer un bref dans son cas. Au cours de ses premiers mois en prison, il a découvert que ses appels téléphoniques protégés étaient enregistrés illégalement, qu’il a dénoncés et a exhorté le gouvernement à prendre en considération.

Josh Waring et Lauri Peterson | Photo gracieuseté de Lauri Peterson

Malheureusement, alors que Waring se battait sur le front légal, sa vie était en danger. Il a été violemment attaqué par un autre détenu et a finalement été transféré dans une autre prison pour sa protection. Cette décision, cependant, n’était pas dans son meilleur intérêt. Il a récemment partagé avec Showbiz Cheat Sheet qu’il avait été placé en isolement comme mesure de protection, ce qui était encore plus difficile pour lui.

“Quand je suis arrivé ici, ils ont dit que j’allais être logé en permanence dans le trou”, a-t-il dit, se référant au terme d’argot pour l’isolement. “C’est donc un verrouillage de 24 heures. Dans un bon jour. Je vais sortir une heure de ma cellule. “

“Mais je suis parti une semaine sans que je sorte”, a-t-il ajouté. “Donc, c’est comme, vous savez, ma santé mentale est en quelque sorte en ruine parce que je ne fais pas le bien dans l’isolement. Donc, vous savez, les deux options qui m’ont été proposées sont essentiellement, vous savez, d’avoir ma vie en danger ou d’être en sécurité. »

L’histoire continue de se développer.