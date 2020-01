Joshua, de la controverse sur le plagiat de la robe de Cristina Pedroche au candidat aux «Maîtres de la couture»

Les robes de Cristina Pedroche pour le réveillon du Nouvel An donnent toujours beaucoup à dire pour quelque raison que ce soit. Si nous remontons quatre ans en arrière, après les cloches 2015-2016, des accusations de plagiat pour la conception plus similaire du canari Joshua Velázquez ont été révélées. Il ne voulait pas entrer dans des controverses, mais il en est venu à déclarer que “c’est peut-être par hasard qu’ils ont pris une robe égale”.

Joshua, à côté d’une photo de son dessin dans ‘Masters of couture’

Le 1er janvier 2016, il a commencé à recevoir des messages de félicitations pour avoir habillé Pedroche. “Je ne sais pas s’ils ont copié, plagié … Je ne sais pas. Je ne veux pas avoir d’ennuis ni dire qu’il y a eu du plagiat parce que je ne sais pas. C’est peut-être une coïncidence qu’ils aient obtenu une robe égale », a-t-il avoué à ce moment sans vouloir accuser, bien qu’il ait précisé que« après tout, si les gens ont tant partagé, ce sera pour quelque chose ».

Et pourquoi en 2020 ce sujet a-t-il été à nouveau discuté? Parce que Joshua est devenu l’un des apprentis de la troisième édition des «Maîtres de la couture». Lors de la première, alors que les candidats faisaient leur premier test en atelier, Raquel Sánchez Silva s’approchait d’eux pour les connaître un peu plus. Quand il est arrivé à la table de Joshua, Il a dit en montrant celui qu’il avait sur sa table: “Je regardais et je pensais Cristina Cristina, mais ce n’est pas le cas, non? Cela ressemble beaucoup à ce que Cristina portait le soir du Nouvel An. “

Il l’a fait quatre ans auparavant

“Non, c’est l’un de mes meilleurs amis, Davinia, qui joue dans un orchestre en Galice, et je fais les costumes”, a expliqué le candidat qui Il a reçu l’attaque directe de Sánchez Silva: “Autrement dit, vous avez copié la robe de Cristina”. Cependant, l’histoire a fait le tour et l’apprenti a avoué ce qui s’était passé: “Non, je n’ai rien copié. J’ai fait cette robe il y a 7 ans. Quatre ans avant les fameuses cloches.”

“C’est une de mes amies. J’ai fait cette robe 4 ans avant les fameux carillons de Pedroche” https://t.co/qsv7w8ohCC #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/M40STfj0Z2

– MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) 27 janvier 2020

Palomo Espagne, qui s’était également approché de la table et avait demandé: “Alors c’est toi qui l’as accusé de plagiat pour la robe?”. Joshua voulait se prononcer sur la question en s’assurant qu’il n’accusait personne de quoi que ce soit, mais que c’était “des gens sur Internet … Je n’ai jamais parlé, ils m’ont appelé de tous les endroits et ne sont jamais allés à la télévision. En fait, mon père a dit: “Si vous y allez, une opportunité se présentera dans quelques années dont vous ne pourrez pas profiter.” Et cela a été dit et fait. “

Bien que Joshua dit qu’il a toujours voulu rester en dehors de cette controverse, il a pris la photo de la célèbre robe à l’ensemble du talent de La 1. “Eh bien, mais tu as apporté la photo ici. Parce que tu veux qu’on sache que tu l’as fait.”, a commenté le présentateur de l’émission en sortant les couleurs du candidat qui a fini par avouer en riant: “C’est aussi vrai.”

