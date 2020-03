Joshua (‘Masters of Sewing’) tient parole et se déshabille pour fêter d’être finaliste

La nuit du 23 mars a été très spéciale aussi bien pour les concurrents des «Masters of Sewing» que pour les spectateurs qui connaissaient déjà les noms des quatre finalistes. Après avoir dit au revoir à La Brava en demi-finale, entre Begoña, David, Joshua et Margarita est le nom du gagnant de la troisième édition du talent de couture.

Joshua et Raquel Sánchez Silva, dans «Masters of Sewing»

Cependant, c’est Joshua qui a donné le plus à parler au sein du programme et également sur les réseaux sociaux, devenant son sujet tendance. L’apprenti avait promis que s’il devenait finaliste, il se déshabillait dans l’émission. Lorsqu’il a été nommé finaliste à la fin du test en plein air, il a dit quelques mots précieux sur la façon dont il a changé en faisant le point sur son évolution et compter qu’ils ne l’avaient pas appelé dans les éditions précédentes, ce qui a fait pleurer d’émotion Lorenzo Caprile.

“Ne continue pas, Joshua, quoi …” demanda Caprile les larmes aux yeux. María Escoté, regardant son partenaire, lui a demandé: “Tu pleures parce que tu ne savais pas que Joshua t’aimait tant parce qu’il a dit que s’il atteignait la finale il se déshabillerait?”, Ce à quoi, surpris, il a répondu: “Allez, je ne le fais pas Je le savais. Si c’était pour ça, je ne pleurerais pas, j’aurais un sourire d’ici à ici “en pointant ses oreilles. Le candidat a ri en confirmant qu’il avait promis et qu’il était prêt à le faire.

Retour à l’atelier … déshabille-toi!

Joshua (‘Masters of Sewing’) visite l’atelier de nu TVE

Lors du dernier test, de retour sur le plateau, Palomo Spain a rappelé au candidat ses paroles lui demandant si la promesse était toujours d’actualité. Ni court ni paresseux, Joshua a déclaré: “Bien sûr, je me déshabille rapidement. Cela ne prend pas longtemps.” Enlever son pull et son pantalon, défilé tout au long de l’atelier en restant en short pendant que ses collègues l’applaudissaient. “J’ai pris du poids quand j’étais nu et que je galopais sur le plateau. Dégagez mes nerfs!”, Dira plus tard le protagoniste de ce moment à la caméra.

.