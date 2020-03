Joss Whedon blagues sur Zack Snyder Cut Of Justice League

Joss Whedon a récemment fait référence à la coupe Zack Snyder de Justice League sur sa page Twitter officielle.

Après que Zack Snyder a quitté Justice League pendant la phase de post-production du film en raison d’une tragédie familiale personnelle, Joss Whedon a été recruté pour assumer des fonctions de réalisateur et réorganiser considérablement le projet. Une fois que Justice League a fait ses débuts dans les salles, le film a rencontré des critiques mitigées à négatives et beaucoup ont souligné les changements apportés par Joss Whedon comme la principale raison de leurs griefs.

Depuis lors, un certain nombre de fans ont demandé à Warner Bros de publier la coupe Zack Snyder de Justice League, dont le cinéaste lui-même a suggéré l’existence sous une forme ou une autre. Aujourd’hui, Joss Whedon a fait référence à ces appels dans une réponse de Twitter à l’écrivain de bandes dessinées et de télévision Warren Ellis qui comprenait le hashtag “Release The Snyder Daguerreotype”, une référence au mouvement “Release the Snyder Cut”.

Vous pouvez consulter la blague de Joss Whedon sur Justice League ci-dessous.

Je me suis toujours demandé pourquoi je ne vous avais jamais vu vous et Victorian Batman à la même époque, @warrenellis – ou devrais dire, [email protected]? Cela explique tout! Non attendez, j’ai encore 900 questions, bien plus des commentaires #ReleaseTheSnyderDaguerreotype https://t.co/JPdX8Z9qHA

– Joss Whedon (@joss) 19 mars 2020

Que pensez-vous des modifications apportées par Joss Whedon à Justice League? Êtes-vous toujours intéressé à voir la coupe du film de Zack Snyder? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Joss Whedon