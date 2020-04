Joss Whedon reviendrait dans l’univers cinématographique Marvel dans Fantastic Four

Joss Whedon Il était l’un des piliers de l’univers cinématographique Marvel lors de ses premières phases, la preuve en est qu’il a été le réalisateur choisi pour The Avengers, le premier crossover du MCU. La confiance en Whedon était si grande qu’il a été chargé de co-écrire Captain America: The First Avenger, Thor: The Dark World, et a réalisé les scènes post-crédit pour Thor et Captain America: The Winter Soldier. Mais tout s’est terminé avec Avengers: The Age of Ultron, qui avait de bons revenus au box-office mais a reçu des critiques mitigées, notant que le MCU commençait à montrer des symptômes d’épuisement professionnel. Pour cette raison, Marvel a préféré écarter Joss Whedon et mettre les frères Russo comme nouveaux chefs de la phase suivante. Whedon n’est pas resté inactif et a accepté une offre de DC / Warner pour réaliser un film Batgirl, qui ne s’est jamais concrétisé, et en plus de restructurer, éditer et diriger des scènes supplémentaires de Justice League, ce qui était un échec critique.

Maintenant, selon youtuber John Campea, Joss Whedon aurait rencontré Marvel Studios pour discuter du film Fantastic Four.

La réunion aurait eu lieu par un appel vidéo, similaire à la rumeur de la rencontre entre Kevin Feige et John Krasinski, censé lui offrir un rôle dans un film qui, tout le monde dit, ne serait que Fantastic Four.

Lors de cette première rencontre entre Whedon et Marvel, le sujet était de savoir comment Marvel Studios devrait aborder l’entrée de Fantastic Four dans le MCU, et Whedon aurait publié quelques idées.

Pour l’instant, il n’y a pas de détails officiels sur la réunion, et il n’est pas certain que Marvel décide de réembaucher Whedon, ils étaient probablement à la recherche d’une séance de brainstorming avec le réalisateur qui lui a donné l’un de ses plus grands succès. Cependant, la possibilité du retour de Whedon à Marvel Studios est grande, d’autant plus qu’il s’est retrouvé très en colère contre Warner.

Aimeriez-vous revoir Joss Whedon dans l’univers cinématographique Marvel?

