Josslyn Jacks se retrouvera-t-il avec Dev Cersi ou Cameron Webber?

Les histoires d’adolescents sur General Hospital semblent sur le point de sortir plus qu’elles ne l’ont fait depuis des années. Les personnages de Josslyn Jacks, Cameron Webber et Trina Robinson ont beaucoup d’histoires à travailler, y compris un nouvel intérêt amoureux pour Josslyn, le débutant Dev Cersi. Eden McCoy, qui incarne Josslyn dans la série, a récemment donné son avis sur les romances de son personnage.

(L-R) Eden McCoy dans le rôle de Josslyn Jacks et Ashton Arbab dans le rôle de Dev Cersi dans «General Hospital» | Valerie Durant / ABC

Dev a retourné le script

Le personnage de Dev Cersi, interprété par Ashton Arbab, a été présenté pour la première fois à l’Hôpital général en mars 2019. Il est originaire de Turquie et a d’abord été présenté comme un pickpocket qui vit dans la rue. Sonny Corinthos, le beau-père de Josslyn finit par l’aider en disant qu’il est son cousin et en restant avec lui.

Ils disent que son vrai nom est Devin Corbin et qu’il a été élevé par sa grand-mère, qui est la cousine de Mike Corbin (le père de Sonny). Il se lie d’amitié avec Josslyn, Cameron et Trina. Il leur révèle plus tard le secret de son identité et ils jurent de le garder. Lui et Josslyn Jacks ont récemment partagé un baiser. Beaucoup de gens pensent qu’ils pourraient être un nouveau couple dans la série.

“Il est nouveau et excitant et vient d’un pays étranger exotique, donc il intrigue pour Joss”, a déclaré McCoy à ABC Soaps in Depth. «Il ne vient pas non plus de la richesse, mais lui semble très mondain, et je pense qu’elle est attirée par son intelligence de la rue. Dev pourrait être vraiment bon pour Josslyn, étant donné qu’il se soucie évidemment d’elle, qu’il a surmonté l’adversité dans sa vie et qu’il est un survivant. “

Sur la façon dont sa mère Carly, son père Jax et Sonny réagiraient à Dev, McCoy a déclaré: «Carly, Sonny et Jax diraient« Certainement pas! »À cet appariement. Je pense qu’ils auraient des doutes sur le type d’influence que Dev aurait sur Joss. »

N’excluons pas que Cameron et Josslyn se réunissent

Mais qu’en est-il de Cameron? Sa “fausse” romance avec l’amie de Josslyn Trina Robinson afin de la rendre jalouse comme si cela pouvait devenir réel, mais McCoy dit qu’il y aura toujours quelque chose entre les deux.

«Cam est à la maison pour Joss. C’est lui qui a toujours été là, elle sait tout de lui et elle se sent en sécurité avec lui. Ils sont là pour se prendre dans les dégâts que leurs familles créent. Je ne pense pas que cela changera jamais. Ils seront toujours les meilleurs amis. “

Elle a poursuivi: «Joss commençait tout juste à ressentir plus que de l’amitié pour Cam lorsqu’elle a découvert qu’Oscar était en phase terminale. Les sentiments ont donc été interrompus avant même qu’elle ne puisse les comprendre. Je pense que Cam peut définitivement sortir de la zone d’amis une fois que quelque chose réveille Josslyn à ses propres sentiments à son sujet. »

Compte tenu de ce que McCoy dit, il semble que ce soit un jeu équitable pour Cameron et Dev de se retrouver avec Josslyn.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.