Jouer avec le feu teste de jeunes hommes avec une ceinture de chasteté métaphorique

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. 6

Le sexe se vend. Il semble que la plate-forme Netflix ait vu cela avec Too Hot to Handle, l’une de ses offres les plus récentes, transformée en miroir de notre réalité dystopique, dans laquelle le contact humain est interdit.

Ce qui est souvent considéré comme la télévision indésirable prend désormais un sens différent, en particulier pour les milliers de personnes isolées par la pandémie dans le monde, a publié The Independent.

Le concept de jouer avec le feu est similaire à beaucoup d’autres: un groupe de beaux jeunes hommes dans la vingtaine sont enfermés dans un endroit paradisiaque, leur seul objectif est de trouver un partenaire.

Cependant, contrairement à ses homologues plus libéraux, Playing with Fire interdit à ses participants de se mêler de toute forme d’intimité physique. Ils ne peuvent pas s’embrasser, se masturber ou avoir des relations sexuelles. S’ils enfreignent les règles, ils doivent payer une amende qui est soustraite de cent mille dollars du prix et celui qui a montré la plus grande croissance personnelle au cours du mois de tournage gagne.

L’idée d’amener les célibataires à porter une ceinture de chasteté métaphorique pendant un mois est censée établir des liens plus profonds qu’ils ne le pourraient dans le monde réel. Une bonne ligne pour une génération habituée aux rencontres occasionnelles, mais la situation mondiale imprévisible, une pandémie et sa mise en quarantaine, ont rendu le programme un peu plus cinglant.

Dans l’isolement obligatoire, les non-couples continuent d’ajouter des semaines de célibat forcé, comme les participants à Playing with Fire, qui n’ont pas été informés de la règle de non-contact avant l’enregistrement.

Bien sûr, les gens peuvent continuer de flirter virtuellement, mais contrairement aux participants au programme, ils ne peuvent pas passer du temps ensemble dans la vraie vie. Donc, devenir excité et lourd au premier rendez-vous est sorti.

Nous nous sommes écrit des lettres et je viens de poster une copie de mon livre préféré. Je pense que le fait que nous nous connections si profondément montre que nous ne parlons pas seulement de sexe, ce que nous savons tous les deux ne se produira pas bientôt. Il est rare mais relaxant de se sentir si proche de quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré et moins pris.

L’expérience de Sophie

L’expérience a été positive pour Sophie, 29 ans, qui écrit à un homme qu’elle a rencontré sur Badoo il y a quatre semaines.

J’ai vraiment ressenti cette attirance physique lorsque je discutais avec lui, mais avoir à attendre un peu plus longtemps que la normale pour avoir des relations sexuelles me donne l’impression que cela pourrait signifier plus lorsque nous le faisons, a-t-il déclaré.

Cette façon inhabituelle de flirter, avec l’abstinence obligatoire, peut également alléger la pression d’être intime avec quelqu’un pour la première fois. Jess, 27 ans, a donc trouvé cela plus facile maintenant qu’avant. Je viens juste de sortir d’une longue relation, et les quelques rendez-vous que j’ai rencontrés après la rupture m’ont fait me sentir vraiment anxieuse, comme s’il y avait une pression pour le contact physique, a-t-elle déclaré.

La situation l’a également aidé à sortir d’une période très difficile après la pause. J’ai eu de nombreuses rencontres occasionnelles après la fin de ma longue relation, j’ai senti que quelque chose manquait dans ma vie et il était très facile de combler ce vide avec le contact physique de quelqu’un. Maintenant, ce n’est plus une option.

La psychologue Daria Kuss indique que le comportement de Jess est normal, surtout lorsque les applications de rencontres ont rendu l’intimité physique très accessible. Il est beaucoup plus facile d’établir une connexion physique qu’une connexion émotionnelle, a-t-il déclaré.

Cela prend moins de temps et d’efforts, ce qui est bien si vous cherchez quelque chose à court terme, mais si vous avez des intentions sérieuses, une période de chasteté pourrait être bénéfique, offrant plus de temps et d’espace pour rencontrer quelqu’un et découvrir si elles sont intellectuellement compatibles, cognitive et mode de vie.

Le fait que le sexe ne soit pas sur la table depuis le début peut également atténuer certaines des angoisses que les gens éprouvent à propos de l’exclusivité lorsqu’ils commencent une nouvelle relation, a déclaré Audrey Tang, également psychologue et écrivaine.

L’abstention n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’elle n’est pas entre vos mains. Kuss a noté que la science a montré que le contact physique présente de nombreux avantages pour la santé: il augmente les défenses du système immunitaire, abaisse la pression artérielle et réduit l’anxiété et le stress. Par conséquent, la chasteté obligatoire pourrait augmenter la probabilité d’avoir des expériences physiques et psychologiques négatives et, dans certains cas, conduire à des comportements négatifs, tels que la consommation d’alcool.

Il est difficile de savoir quel impact ce temps aura sur la culture de la ligue. Un argument est que les personnes qui étaient jadis rapides à atteindre l’intimité physique mendieront pour ralentir les choses. “Tout le monde est différent, mais les personnes qui favorisaient auparavant les rencontres occasionnelles et ont trouvé des liens plus étroits au cours de cette période sans sexe, comme certains des participants de Playing with Fire, sont susceptibles de changer leurs mentalités à l’avenir”, a déclaré Tang.

Il y a aussi, bien sûr, l’autre côté. Après des semaines sans relations sexuelles, les célibataires se gorgent, pour ainsi dire. Ceux qui aiment le sexe occasionnel continueront de le faire, a-t-il dit.

Personne n’aurait pu prédire, lors du tournage de Playing with Fire, que la vie serait son imitation.

