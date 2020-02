Jouer avec les rebondissements et le genre – / Film

Paul Feig n’était pas content que l’internet ait deviné la torsion Noël dernier. Mais parfois, selon les mots du grand George Michael, il faut avoir foi. Bien sûr, il y avait une chance que quelqu’un devine la prémisse de Last Christmas, qui s’inspire du Wham! chanson du même nom, mais que Feig n’était “pas content” que le public n’ait pas la chance d’être époustouflé comme il l’était quand il a lu le script d’Emma Thompson.

«J’étais vraiment très ému quand je l’ai lu. C’est vraiment une surprise », a déclaré Feig / Film dans une interview en conjonction avec les dernières sorties Blu-ray et Digital de Noël. “Je ne pouvais même pas lire les cinq dernières pages, j’étais tellement renversé et époustouflé par ce qui s’est passé.”

/ Le film a parlé à Feig de Last Christmas pour la sortie Blu-ray et Digital du film, et la relative facilité avec laquelle il passe d’un genre à l’autre, de la comédie torride dirigée par des femmes de Bridesmaids, à une comédie d’espionnage, à l’éclat savonneux de A Simple Favoriser. “Sky est la limite, j’adore les genres”, a déclaré Feig. Nous avons discuté avec Feig du fait de barboter avec le genre, l’héritage de George Michael et comment tout ce que le réalisateur fait remonte à Freaks and Geeks.

Qu’est-ce qui vous a attiré vers le script Last Christmas d’Emma Thompson?

Eh bien, Emma et moi étions censés faire le film Late Night ensemble et nous sommes devenus de très bons amis à partir du moment où nous nous sommes réunis, quand vous deviez travailler sur le personnage et discuter. Nous avons vraiment réussi. Et puis quand j’ai dû abandonner ce film pour des problèmes de programmation, nous sommes toujours restés en contact et avons dit que nous devions faire quelque chose ensemble et que nous étions décidés à trouver quelque chose. Puis un jour, elle a juste laissé tomber le script dans ma boîte de réception complètement à l’improviste et m’a dit: «Hé, lisez ceci. Je viens de terminer [Late Night] et je pense que nous aurions beaucoup de plaisir à le faire. ” Je l’ai donc lu complètement froid. Je ne savais pas de quoi il s’agissait. J’ai vu Last Christmas dans le titre et j’ai pensé: “Oh, c’est un film de Noël.”

Et c’était ce script incroyable. Au moment où j’arrivais à la fin, avec la surprise à la fin, je me disais: “Oh mon dieu, je suis tellement dedans.” J’étais vraiment très ému quand je l’ai lu. C’est vraiment une surprise. Je ne pouvais même pas lire les cinq dernières pages, j’étais tellement renversé et époustouflé par ce qui s’est passé. J’ai immédiatement donné la chose à ma femme et j’ai dit: “Lisez ceci, je suis fou?” Et elle sort en larmes une heure plus tard et a dit: “Vous devez le faire.” Ce n’était donc jamais une question.

Aviez-vous un intérêt à faire un film de vacances avant de lire le script?

Non, en fait, je ne voulais plus jamais faire un film de vacances. Parce que j’en ai fait un en 2006 intitulé Unaccompanied Minors, c’est un film de Noël. Ça n’a pas bien marché, et j’étais juste comme, je ne ferai plus jamais un film de Noël. Donc, quand j’ai ouvert le script [for Last Christmas], une partie de moi s’est contentée de dire: «Oh non. Un film de Noël. ” Donc, toutes les grèves étaient contre avant que je ne le lise. Et le fait que ça a poussé ça… Mais j’aime aussi le fait que ce n’est pas vraiment un film de Noël. Je veux dire que le brouillon original a été écrit pour avoir lieu pendant l’été parce qu’une partie du bâillon était juste cette femme qui travaillait dans ce magasin de Noël toute l’année et à quel point c’est bizarre. Mais à cause de notre calendrier et de tout, et rien n’est plus beau que Londres à Noël. Et j’ai toujours voulu tourner un film à Londres, et nous avons en quelque sorte dit: “Eh bien, ce doit être un film de Noël.” Nous avons compressé la chronologie pour qu’elle puisse avoir lieu en novembre / décembre afin que nous puissions avoir ce beau, beau Londres décoré là-dedans. C’est pourquoi j’ai sauté dessus.

Lorsque la bande-annonce de Last Christmas a frappé et que beaucoup de gens sur Internet ont compris la différence, cela vous a-t-il inquiété ou est-ce que cela ne vous a pas inquiété?

Eh bien, je n’étais pas content. Cela ne me dérangeait pas tellement que les gens le devinaient, ça va, ça dépendait d’eux. Ce que je n’ai pas apprécié, c’est que les médias réimprimaient alors tout comme s’ils avaient soudainement carte blanche pour donner quelque chose. Cela m’a vraiment dérangé juste parce que je n’ai jamais vu ça fait à un film avant d’être honnête. Avec mon précédent film A Simple Favor, toute la campagne publicitaire était “Qu’est-il arrivé à Emily?” Aucun article n’a été écrit spéculant sur ce que pourrait être la torsion. Donc je n’ai jamais vraiment compris pourquoi les médias ont plongé de tout cœur et ont essayé de gâcher le film. Dans la foulée, en ligne, certaines personnes ont dit: «Je veux voir le film, mais j’ai entendu ce que c’était.» Vous savez, le fait qu’il a été traité comme, “Eh bien, tout le monde sait.” Tout le monde ne sait pas, ce sont juste les gens qui étudient les bandes-annonces et les films et tout ça, ils le découvrent. Mais vous savez, la grande majorité des gens à qui j’ai parlé étaient comme: “Oh mon dieu, je ne l’ai pas vu venir, j’étais tellement surpris, j’étais tellement ému.”

Donc, il y a un peu de sarcasme qui se retrouve dans une partie de la couverture du film et presse que je trouve un peu triste car la dernière chose que je veux faire est de ruiner quelque chose pour quelqu’un d’autre. Mais c’est le monde dans lequel nous vivons maintenant.

Pensez-vous que dans le monde actuel des conversations et des spéculations sur Internet, il était tout à fait possible que ce film sorte sans révéler la torsion?

C’est trop drôle. Il y a ceux d’entre nous qui sont dans l’entreprise et ceux d’entre nous qui sont comme obsédés par les films. Vous savez, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire ce genre de chose. Mais ensuite, on suppose que c’est ainsi que tout le monde dans le monde consomme des trucs. Et ce que j’ai appris au cours de ma carrière, c’est la grande majorité des gens, ils disent simplement: «Oh, ça a l’air amusant» ou «Oh, ça ressemble à une belle soirée» ou «Ça a l’air comme quelque chose que je peux me détendre et regarder sans penser à mes autres problèmes. » Et donc pour une grande majorité de gens, le divertissement est un peu comme un ami décontracté qui apparaît et se dit “Regardons un film”.

Donc, Internet concentre vraiment ceux d’entre nous qui sont obsédés par la même chose, et cela donne l’impression que le monde entier est obsédé par le chapeau. J’adore Internet, mais je pense que l’un des inconvénients d’Internet est qu’il concentre tant de gens que vous connaissez qui ne sont pas en majorité. Mais les médias sont dans ce cycle de nouvelles de 24 heures et pensent: «Tout le monde en parle» – enfin tout le monde ne l’est pas. Je veux dire, quelques milliers de personnes en parlent, ce n’est rien. J’ai vécu cela tout au long de ma carrière, qu’il est très difficile pour les gens de calculer des nombres. Comme, “Oh les gens en parlent parce que mon flux a été bombardé par des centaines de personnes obsédées par une chose.” Non, ce sont ces quelques centaines de personnes et personne d’autre ne le sait. Il s’agit de mettre les choses en perspective.

Ce n’est pas seulement la tournure qui rend Last Christmas si attrayant. Vous avez déjà parlé de la façon dont ce film vous a vraiment ému. Alors, quel est précisément l’élément qui vous a poussé à vouloir vous connecter à Last Christmas?

Un personnage principal féminin qui – lorsque nous la rencontrons – ne se comporte pas comme nous le voudrions. Elle se déchaîne, elle ne fait vraiment pas les choses que votre personnage principal féminin ferait. Elle peut être frustrante dans le premier acte du film. J’adore ça parce que j’ai toujours envie de représenter des femmes compliquées à l’écran, je ne veux pas de personnages féminins “forts”. Je veux qu’ils soient tridimensionnels et forts, et faibles, et névrotiques, et cool, et tout ce que nous sommes tous dans le monde. J’adore donc que ce soit finalement une histoire sur une femme qui se sent. Emma et moi adorons le fait que le dernier plan du film est une femme à elle seule très contente. Elle ne dépend de personne. Elle est prête à aller dans le monde beaucoup plus consciente qu’elle était et mieux à même de faire quoi que ce soit. Je pense que c’est la chose la plus émouvante que vous puissiez faire et c’est le meilleur message que vous puissiez transmettre à un public, en particulier à un public féminin. Et pour un public masculin aussi! Pour y aller: regardez, l’autre côté et quelles que soient vos idées préconçues à leur sujet, sont tout aussi forts et capables de faire tout ce que vous êtes capable de faire. Parfois, ce message se perd dans les films de nos jours, en particulier dans les films destinés aux femmes.

La propre bataille d’Emilia Clarke contre la maladie est devenue publique un peu avant la sortie du film – ses expériences personnelles avaient-elles quelque chose à voir avec le choix de ce film ou le casting?

Cela n’avait rien à voir avec mon casting, car je ne savais pas qu’elle avait vécu cela jusqu’à ce que j’aie déjà décidé que je voulais la lancer. Nous avons déjeuné ensemble, et je l’ai rencontrée environ trois ou quatre ans auparavant, je l’aimais tellement – elle était tellement drôle et inattendue. Vous voyez Khaleesi [on Game of Thrones] et vous pensez qu’elle sera très austère et sérieuse, mais elle n’était qu’une bouffée d’air frais quand elle est entrée et m’a fait rire. Je cherchais juste un rôle pour elle. Mais ensuite, elle m’a dit: «J’ai vécu quelque chose de similaire» et elle m’a dit [about her brain aneurisms]. Je suis allé, “Oh mon Dieu”, et j’ai été tellement affecté par cela. Je ne peux donc pas parler pour elle, si c’est l’une des choses qui l’ont attirée dans le rôle, mais je sais que cela faisait partie de ce sur quoi elle s’est inspirée pour ce personnage. Il lui était difficile de faire ces scènes d’hôpital parce que c’était très frais dans son esprit. Mais elle est tellement cavalière et a réussi.

En parlant de problèmes sur lesquels ce film s’appuie, avec le calendrier de ce film et son histoire sur les immigrants et Kate aux prises avec cette dynamique de la patrie par rapport à la dynamique actuelle de la maison – le sujet du Brexit vous a-t-il déjà traversé l’esprit pendant que vous faisiez Noël dernier?

Ce film, si vous le regardez, l’une des nombreuses choses qu’il est, est une histoire d’immigrant. Cela m’a beaucoup plu en le lisant, et évidemment quand Emma l’écrivait, c’était une très grande inspiration pour elle. Elle travaillait sur le scénario depuis sept ans avant de monter à bord. Donc, vous savez, si vous voulez faire une histoire sur les immigrants et les familles d’immigrants dans la Grande-Bretagne moderne, ne pas mentionner le Brexit comme faisant partie de ce qui les affecte serait si fallacieux et pas réel, que nous ne pourrions pas ne pas touchez-le. Vous savez, le but était de ne pas frapper si fort que ce serait source de division et de ne pas être politique à ce sujet. Mais que cela vous plaise ou non, voici comment cela affecte certaines personnes qui ne sont pas en sécurité dans leur [living] situation. Cela pèse sur eux d’une manière que les gens… qui n’ont pas cette histoire ne comprennent pas. J’adore que ce soit là-dedans, et c’est fait à la légère, mais dès que vous le voyez, cela devient soudainement un gros problème. Je suis très fier que ce soit là-dedans.

