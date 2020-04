Jouets, livres et plus Nightcrawler Plus!

CS recommande: Nightcrawler Plus Toys, Books & More!

Coincé à l’intérieur? Vous ne savez pas quoi regarder / lire / jouer / écouter? ComingSoon.net vous protège. Dans cette semaine CS recommande notre personnel vous donne des conseils solides sur les meilleurs médias à consommer pendant votre temps d’arrêt, y compris Somnambule & plus. Découvrez nos choix ci-dessous!

RECOMMANDATION MAX EVRY: My Fairy Garden Nature Cottage

Cliquez ici pour acheter!

Ma femme et ma fille ont passé un moment magique avec ce grand jouet de jardinage de PlayMonster! C’est un chalet de fées en plastique que vous pouvez assembler avec votre enfant, puis il vous donne un arrosoir, des outils de jardinage, du sol, des graines, etc. Vous verrez des germes commencer à pousser dans un jour ou deux, et ce sera amusant pour votre enfant de revisiter quotidiennement pour vérifier les progrès, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus! Certainement une excellente activité si vous vivez dans une zone urbaine et que vous n’avez peut-être pas accès à une arrière-cour.

RECOMMANDATION DE KYLIE HEMMERT: Nightcrawler

Cliquez ici pour acheter!

Écrit et réalisé par Dan Gilroy, Nightcrawler présente l’une de mes performances préférées du très talentueux Jake Gyllenhaal qui incarne Lou Bloom, un jeune escroc motivé, désespéré de travailler, qui découvre le monde à grande vitesse du crime de Los Angeles. Lou finit par devenir un nightcrawler, cherchant à être le premier sur une scène de crime afin de transformer des images de victimes en espèces. Plus il réussit dans cette nouvelle ligne de travail, aidé par Nina, la vétérane des nouvelles télévisées de René Russo, plus il commence à brouiller la frontière entre l’observateur et le participant pour devenir la star de sa propre histoire – et plus ses actions deviennent odieuses. Gyllenhaal brille en tant que sociopathe Lou dans l’un de ses meilleurs rôles jamais (qui dit quelque chose) dans ce thriller dérangeant qui est absolument un must-watch et devrait être sur votre étagère de titres à la maison.

RECOMMANDATION DE GRANT HERMANNS: John meurt à la fin par David Wong

Cliquez ici pour acheter le livre!

Cliquez ici pour acheter le film!

Il y a beaucoup de lecture que l’on pourrait faire pendant notre temps emprisonné dans nos maisons, des livres d’entraide aux comédies optimistes en passant par les comédies en mouvement, mais je suis ici pour recommander la comédie d’horreur de science-fiction bizarre mais hilarante de David Wong John meurt à la fin. Racontée du point de vue de l’auteur à la première personne (de son vrai nom Jason Pargin), l’histoire se concentre sur les fainéants Dave et John alors qu’ils enquêtent sur des phénomènes étranges dans leur ville non divulguée du Midwest américain avec l’aide d’une mystérieuse drogue connue uniquement sous le nom de sauce de soja. La première rencontre du duo avec ladite sauce les voit tomber sur un cas dans lequel le monde entier est en jeu et seuls ils peuvent les arrêter. Mélanger les meilleurs morceaux de stoner et d’humour de niveau Hunter S. Thompson avec l’horreur Lovecraftian et la science-fiction de niveau Phillip K. Dick, John meurt à la fin est l’un des livres les plus excitants et les plus faciles à tourner de tous les temps qui ravira les amateurs de genre et les nouveaux arrivants. De plus, l’icône du cinéma d’horreur Don Coscarelli a donné vie au roman de Wong (ou Pargin) sur grand écran en 2012 de manière glorieuse, créant l’une des meilleures adaptations film à roman à ce jour.

RECOMMANDATION DE MAGGIE DELA PAZ: Pee Mak (film thaï)

Cliquez ici pour acheter!

Situé au milieu du 19e siècle pendant la dynastie Rattanakosin au Siam (maintenant connu sous le nom de Thaïlande), Pee-Mak faisait partie des nombreux hommes thaïlandais qui ont été enrôlés pour rejoindre l’armée lorsque le pays était en guerre avec d’autres royaumes voisins. Pour cette raison, il a été forcé de laisser derrière lui sa femme enceinte nommée Nak. Pendant son séjour à l’armée, Mak a pu rencontrer quatre nouveaux amis avec qui il s’est lié lorsqu’il les a sauvés du champ de bataille. Après la guerre, il a invité Ter, Puak, Shin et Aey à visiter sa ville natale et à rester chez eux afin de leur présenter Nak. Cependant, à l’insu de Mak, des rumeurs ont commencé à se répandre dans son village qu’un fantôme puissant hante sa maison où des sons étranges de berceuses peuvent être entendus tout au long de la nuit. Maintenant que les cinq amis sont arrivés dans la maison de Mak, ils vont bientôt se retrouver pris au piège dans un cauchemar alors qu’ils tentent de convaincre Mak, qui est apparemment le seul à ne pas être hanté, qu’il y a un fantôme maléfique dans sa maison.

Basé sur le folklore thaïlandais appelé Mae Nak Phra Khanong (Thai Female Ghost), Pee Mak est un film d’horreur de comédie qui avait fait sa première en 2013, où il était devenu un succès au box-office instantané à travers l’Asie et est actuellement le plus gros chiffre d’affaires de la Thaïlande film de tous les temps.

Dans l’ensemble, Pee Mak est un film vraiment drôle et divertissant qui vous fera rire de chaque scène, en particulier celles impliquant les cinq protagonistes. La performance de l’étoile titulaire Mario Maurer avait prouvé qu’il était non seulement apte aux drames romantiques, mais qu’il était également capable de diriger un film de comédie. Cependant, la chimie entre les quatre amis (décrite par Nattapong Chartpong, Pongsatorn Jongwilak, Wiwat Kongrasri et Kantapat Permpoonpatcharasuk) est quelque chose que vous devez absolument surveiller car leur performance de groupe est ce qui a vraiment porté le film tout au long de son scénario simple. Donc, si vous voulez quelque chose d’un peu effrayant qui pourrait aussi vous faire rire ou si vous êtes un fan de comédie slapstick, je vous recommande fortement de jeter un œil à Pee Mak.

RECOMMANDATION DE JEFF AMES: Band of Brothers de HBO et le Pacifique

Cliquez ici pour acheter un coffret Band of Brothers / The Pacific!

Je triche ici et vous recommande deux options à vérifier cette semaine. Depuis Bande de frères et Le Pacifique font plus ou moins partie de la même histoire, je pense qu’il est tout à fait naturel de les visualiser dos à dos.

Commencer avec Bande de frères, qui est essentiellement Sauver le soldat Ryan: l’émission télévisée en ce qu’elle suit Easy Company, 506th Regiment of the 101st Airborne Division, U.S.Army and their efforts against the German in WWII. Conçue de main de maître et superbement mise en scène, la série offre une vision brute et implacable de la vie dans les tranchées du jour J jusqu’à la fin de la guerre, vue par le major Richard Winters (un stellaire Damian Lewis) et ses hommes. Pensez à la séquence d’ouverture du soldat Ryan, sauf prolongée de 10 épisodes, dont certains sont dirigés par Tom Hanks, Phil Alden Robinson et Le Trône de Fer vétérinaire David Nutter.

Une fois que vous avez fini de supporter les violentes campagnes de l’Allemagne, entrez Le Pacifique et suivez trois marines distincts, Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) et John Basilone (Jon Seda), alors qu’ils endurent les horreurs brutales du théâtre du Pacifique, à savoir les batailles de Guadalcanal, Cape Gloucester, Peleliu , Iwo Jima et Okinawa. Émotionnel, brutal et intense comme l’enfer, Le Pacifique demeure l’une des grandes réalisations de la télévision. Attendez de voir Joseph Mazzello de la renommée de Jurassic Park. C’est un KO.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.