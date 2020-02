Joueur de basket-ball de LeBron James qui gagne le plus sur Instagram

Il est bien connu que l’argent appelle l’argent et pour preuve nous avons LeBron James cet après-midi. La première de la NBA vient de devenir la célébrité sportive qui a gagné plus d’argent pour un seul post sur Instagram, facturant plus de 300 mille dollars.

Un rapport de OnlineGambling.ca a révélé que James entre dans le sac 300 mille 850 dollars par publication sponsorisée, ce qui signifie qu’il gagne presque autant pour une photo sur Instagram que pour un match avec les lacs de Los Angeles. Les marques sponsorisées par le basketteur sont GMC Hummer, la marque de nutrition Ladder Sport et Nike, avec qui il a un contrat de plus d’un million de dollars.

Le salaire de James avec l’équipe NBA pour cette année est de 37,4 millions de dollars, soit environ 451 000 $ par match lors d’une saison régulière de 82 matchs.

Bien que LeBron soit en tête de la liste des influenceurs Instagram les mieux payés de la NBA, ses revenus provenant de la plate-forme pâlissent par rapport à ceux de Cristiano Ronaldo, qui facture environ 975, mille dollars par publication ou Kylie Jenner qui facture jusqu’à 1 266 000 par publication sponsorisée.

