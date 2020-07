Joueurs de New Horizons, vous avez la chance de gagner 1000 $

Les fans d’Animal Crossing New Horizons ont sans aucun doute profité de toutes les fonctionnalités fournies avec la grande mise à jour estivale du jeu ces derniers jours, y compris la possibilité de nager dans les eaux au large de leur île pour la première fois – sans parler de la plongée et de la récupération de bugs et autres les choses qui se cachent dans les profondeurs.

Les joueurs passent le jeu à amasser des «cloches», la forme de monnaie du jeu, mais un nouveau site Web veut récompenser les joueurs du jeu avec une chance de gagner de l’argent réel: 1000 $, pour être précis.

Les joueurs sont encouragés à postuler s’ils peuvent s’engager à jouer pendant 50 heures à partir d’août. L’application est gratuite, mais un seul gagnant sera choisi pour attraper les 1 000 $.

Les fans de The Animal Crossing: New Horizons parmi vous ont probablement passé une bonne partie de votre week-end de vacances du 4 juillet à plonger dans l’eau au large de votre île, à plonger pour toutes sortes d’objets enfouis dans les profondeurs et à ramper vers Blathers pour le regarder reculer d’horreur à les nouvelles créatures et bugs.

La grande mise à jour estivale de ce qui est sans doute le jeu le plus populaire de la Nintendo Switch a ouvert pour la première fois l’eau du rivage de votre île, en plus de faciliter toutes sortes d’autres activités amusantes et d’interactions avec des personnages comme Pascal, un nouveau visiteur de l’île qui Je vais parfois vous récompenser avec des perles et qui échangeront des recettes de bricolage contre des pétoncles. Cela vient du fait que le jeu trouve depuis des mois toutes sortes de façons de garder les joueurs captivés, qu’il s’agisse de joueurs occasionnels ou de célébrités et de personnalités de premier plan (comme Danny Trejo et Alexandria Ocasio-Cortez) qui sont devenus de grands fans du jeu. Pendant ce temps, alors que tout le monde joue au jeu, il y a constamment des «cloches» – la monnaie du jeu – il y a aussi un moyen que vous ne savez probablement pas vraiment gagner de l’argent réel en jouant. Mille dollars, pour être exact.

C’est grâce au site Web HighSpeedInternet.com, qui recherche des personnes qui s’engageront à jouer au jeu pendant 50 heures du 16 août au 30 septembre. « Vous pourriez aussi bien être payé de l’argent réel pour entretenir un verger, attraper un coelacanthe, et écouter les chansons de KK, non? » le site note sur sa page explicative les règles. «Et avec cet argent supplémentaire, vous pourriez acheter à votre maison réelle un nouvel ensemble de meubles, une télévision ou un tapis fantaisie pour relier votre chambre.

C’est gratuit de participer à cela, mais il semble que, selon les règles, un seul gagnant sera choisi parmi tous ceux qui postulent pour avoir la chance de gagner de l’argent. « Tout ce que vous avez à faire est de lancer un test de vitesse Internet pour nous et de soumettre les résultats avec le reste des informations requises sur le formulaire ci-dessous », note le site. Oh, et «Le gagnant doit enregistrer 50 heures d’Animal Crossing: New Horizons avant le 30 septembre 2020 à 23 h 59. (MDT) pour percevoir leur paiement de 1 000 $. «

Il y a un formulaire que vous pouvez remplir ici pour postuler au concert, qui, comme indiqué, pourrait vous rapporter facilement 1 000 $ si vous êtes choisi. Attention: la date limite d’inscription est le 6 août à 11h59, heure des Rocheuses.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.