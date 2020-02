Jour de la série télévisée Dead Headed à Syfy – / Film

George A. Romero Le jour des morts trouve une nouvelle vie – comme une série télévisée. Syfy vient de donner une commande directe de 10 épisodes à une émission de télévision Day of the Dead basée sur le film du même nom de Romero. Bien qu’il partage le même titre que le classique de Romero, le scénario est un peu différent, se concentrant sur six étrangers essayant de survivre aux 24 premières heures d’une épidémie de morts-vivants.

La date limite indique que Syfy vient de commander une émission Day of the Dead directement en série, et je suis surpris que cela ne se soit pas produit plus tôt. Après tout, The Walking Dead – qui doit beaucoup aux films de zombies de Romero – est un méga-hit, engendrant de nombreuses retombées, un film à venir, et plus encore. Ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un décide d’utiliser le travail de Romero pour se lancer dans cette action.

La série est décrite comme «l’histoire intense de six étrangers essayant de survivre aux 24 premières heures d’une invasion de morts-vivants. Cette ode aux célèbres mangeurs de chair de Romero nous rappelle que, parfois, tout ce qu’il faut pour rassembler les gens est une horde de zombies affamés essayant de les déchirer. ” Le nerd en moi conteste cette histoire. “Des inconnus se regroupent alors qu’une épidémie de zombies commence” n’est pas l’intrigue de Day of the Dead – c’est l’intrigue de Night of the Living Dead. Le Jour des Morts d’origine se déroule bien après le début de l’épidémie, l’humanité proche de l’extinction et vivant sous terre tandis que les morts-vivants parcourent le monde. Pourquoi ne pas utiliser cela comme scénario si vous voulez appeler votre émission Day of the Dead? Oui, je sais que c’est un point de blocage inutile, et la plupart des gens s’en moquent. Mais je m’en fiche, bon sang!

Quoi qu’il en soit, Day of the Dead sera écrit par Jed Elinoff et Scott Thomas, qui servent également de showrunners. Syfy a produit des émissions d’horreur de qualité dans le passé – comme Channel Zero. Ils ont également quelques choses à attendre dans le futur, comme Chucky, une nouvelle série Child’s Play venant directement du créateur de Chucky, Don Mancini.

Day of the Dead sera produit par Executive Stan Spry, Jeff Holland, et Drew Brown au nom de Cartel Entertainment, ainsi que Robert Dudelson, James Dudelson et Jordan Kizwani de HiTide Studios. Cartel Entertainment a également produit la série télévisée Shudder’s Creepshow. On ne sait pas encore quand on pourrait voir le Jour des morts.

Articles sympas du Web: