“Journal du futur président” Episode 104 – “The National Mall” Disney + Aperçu

Disney a publié de nouveaux détails et images du quatrième épisode de la série Disney + Original, «Journal d’un futur président». Dans la série, nous voyons l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis.

Épisode 104 – «Le National Mall»

Dans un effort pour cesser d’attendre que la féminité vienne à eux, Elena et Sasha s’éloignent de leurs magasins habituels du centre commercial pour les Intimates & More interdits – ce qui conduit Elena à devenir une criminelle accidentelle. Les amis de Bobby jettent un coup de pied pour essayer d’aider Bobby à passer plus de temps seul avec Monyca. Gabi essaie de prouver à son patron qu’elle est parfaite pour le nouveau cas au travail.

Voici quelques photos de cet épisode à venir:

Cet épisode de «Journal d’un futur président» arrivera à Disney + le 7 février.

