“Journal du futur président” Premiere Photos

Disney a organisé un événement spécial tapis rouge à Los Angeles le mardi 14 janvier pour la première de «Diary of a Future President», qui arrive à Disney + le vendredi 17 janvier.

Le casting de l’émission était sur place pour l’événement, dont Tess Romero, Selenis Leyva, Charlie Bushnell et Michael Weaver. Les créateurs des spectacles Ilana Peña et Gina Rodriguez étaient également présents.

Dans la nouvelle série Disney + «Journal d’un futur président», nous voyons l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une Cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis. «Journal d’un futur président» a été inspiré par l’enfance de la créatrice Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) et est produit par I Can et I Will Productions de Gina Rodriguez (Jane the Virgin). Rodriguez a réalisé le premier épisode et les stars invitées en tant qu’Elena adulte.

Voici quelques photos de l’événement:

«Diary of a Future President» arrive à Disney + le vendredi 17 janvier.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail

.