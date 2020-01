“Journal d’un futur président” Episode 101 “Bonjour tout le monde”

Une toute nouvelle série de comédie familiale intitulée «Journal d’un futur président» a été ajoutée à Disney + aujourd’hui et dans l’émission, nous pouvons voir l’histoire d’origine d’un futur leader, alors qu’elle suit son voyage à travers les hauts et les bas du collège, ce qui lui a permis de devenir présidente des États-Unis.

La série met en vedette Gina Rodriguez, que vous connaissez peut-être dans “Jane The Virgin”, en tant que présidente américaine adulte et Tess Romero en tant que version âgée de 12 ans. C’est un spectacle avec de gros points de discussion sociaux, mettant en vedette la première Latino et la première femme présidente des États-Unis, celle-ci ne fait aucun effort pour montrer aux jeunes filles qu’elles peuvent être tout ce qu’elles veulent être. C’est juste dommage que la série ne parle pas d’elle en tant que présidente des États-Unis, car elle n’y est que pendant quelques minutes au début.

Le premier épisode se concentre sur la création de nous présenter les personnages, de développer leur histoire et de donner le ton à la série. Et c’est finalement l’un de mes plus gros problèmes avec cette série, je ne sais pas à qui elle s’adresse. Cela s’appelle une comédie familiale, mais je ne pensais pas que c’était si drôle ou quelque chose que ma famille voudrait regarder. Je pense qu’avoir une grande partie du premier épisode se concentrant sur les filles commençant leurs règles, puis faisant semblant de les faire grandir et s’intégrer à celles qui le sont, semblait juste un sujet très fort pour un premier épisode. Je pense qu’il est important que ces sujets soient abordés dans des séries comme celle-ci, donc les jeunes filles et les garçons comprennent que c’est normal, mais pour un premier épisode d’une toute nouvelle série originale, qui suit “The Mandalorian”, je viens de pense que cela va repousser les gens des gens. Si cela avait été à mi-chemin de la saison, ce ne serait pas un tel problème.

Ajoutez à cela que cette émission a la toute première femme présidente des États-Unis, ce qui signifie automatiquement que cette émission va mener une bataille difficile avec l’attention de certains abonnés. Disney a même changé le nom de l’émission, de «Journal d’une femme présidente» et si la réaction de Disney sur les réseaux sociaux ressemblait à la réaction de mes articles sur cette émission sur les réseaux sociaux, je ne suis pas surpris qu’ils aient changé il. Il est tout à fait regrettable que cette émission ait cette réaction et puisque je viens d’un pays qui a eu deux femmes premiers ministres et une reine, alors ne comprenez pas pourquoi les gens ont des problèmes avec une dirigeante.

Ce spectacle est très moderne et je suis sûr que les futurs épisodes repousseront les limites. Il y a une grande scène où une collègue parle à la mère d’Elena de la difficulté à dire à un parent qu’elle est lesbienne.

Il est important que Disney + propose des émissions pour tout le monde et ce fut un bel épisode, mais je n’ai pas été époustouflé. Il n’est tout simplement pas assez fort pour tirer Disney + au cours de cette période sèche de grands spectacles. Je suis sûr que cette série trouvera son public, mais il ne semble pas que ce soit un spectacle créé pour moi. Maintenant, je pensais la même chose à propos de “High School Musical: The Musical – The Series” avant sa sortie et j’ai vraiment adoré cette série, mais cet épisode m’a laissé penser que c’était juste ok. Il n’y avait rien dans l’émission que je n’aimais pas, mais il n’y avait rien non plus dans l’émission que j’aimais.

Il y a beaucoup de petits moments doux et j’ai vraiment apprécié à quel point la mère d’Elena était si terrifiée de parler à sa fille de sa nouvelle relation, puisque son mari était décédé il y a des années. J’étais beaucoup plus intéressée par l’histoire des parents que celle d’Elena à l’âge de 12 ans. Je voulais juste plus d’Elena adulte en tant que présidente des États-Unis, parce que je trouve cette histoire tellement plus intéressante qu’une enfant de 12 ans qui va à l’école et oublie ses devoirs.

Je recommanderais à tous ceux qui ont un abonnement Disney + de le regarder et de se faire leur propre opinion, car je pense qu’il y a un public qui doutera maintenant de l’apprécier. Ce n’était pas ma tasse de thé.

Note 2,5 sur 5.

