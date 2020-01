“Journal d’un futur président” Episode 105 – “Whistleblower” Disney + Preview

Disney a publié un synopsis et quelques images du cinquième épisode de leur nouvelle série Disney + Original, “Journal d’un futur président”. Ce spectacle raconte l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis.

Cet épisode arrivera à Disney + le vendredi 14 février.

Quand Elena apprend que sa mascotte d’école rend hommage à un homme au passé horrible, elle se fait un devoir de changer la mascotte. Bobby se débat avec son héritage lorsqu’un membre de l’équipe adverse se moque de lui pour la façon dont son nom est orthographié. Gabi essaie de trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée entre une affaire sur laquelle elle est ravie de travailler et un patron qui n’a pas de frontières.

Voici quelques images de cet épisode:

Êtes-vous excité pour ce nouvel épisode de «Journal d’un futur président»?

