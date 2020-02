Journal d’un futur président Épisode 105 – “Whistleblower” Review

Diary of a Future President est une série Disney + Original où nous pouvons voir l’histoire d’origine d’un futur leader. Il est raconté à l’aide de la narration du journal intime de la cubano-américaine Elena, âgée de 12 ans, et nous suivons son voyage à travers les hauts et les bas du collège, qui l’ont placée sur la voie de devenir la présidente des États-Unis.

J’ai regardé le premier épisode quand il est sorti sur Disney + il y a plus d’un mois et je n’ai pas vraiment aimé ça, je pensais que c’était un peu trop forcé, essayant d’être moderne et de se concentrer sur les problèmes d’aujourd’hui, mais fondamentalement, ça ressemblait juste à un spectacle qui ne me visait pas, c’était bien, mais ce n’était pas ma tasse de thé.

La semaine dernière, j’ai décidé, avec un peu de temps libre à cause du mauvais temps, de revenir dans la série et de lui donner une seconde chance. D’autant plus que la saison est à mi-chemin.

J’ai donc déclenché le deuxième épisode, puis j’ai laissé Disney + passer au prochain épisode, peu de temps après, j’avais eu 4 épisodes! Et je vais maintenant continuer avec le reste de la saison, parce que cela se révèle être une émission solide, ce n’est pas étonnant et ne doit pas “voir” la télévision tous les vendredis, mais cela a culminé mon intérêt pour voir où ça va.

Un aspect qui semble s’être amélioré au cours de la saison, c’est qu’ils ont atténué leur approche des problèmes modernes et se sentent un peu plus naturels. D’autant plus que l’attention s’est déplacée d’Elena, vers toute sa famille.

Voir le frère devoir composer avec l’orthographe de son nom, comment il passe d’être fier et ennuyé quand les gens se trompent, d’avoir honte C’est toujours la situation mise en place et traitée rapidement, un peu comme la façon dont la mère a des problèmes avec son patron sur sa disponibilité, mais c’est agréable de voir quelques problèmes familiaux plus généraux traités.

De toute évidence, Elena est toujours la star de la série et cet épisode montre qu’elle développe ses compétences en tant que future présidente, comment elle choisit un problème et va en tête, en apprenant des erreurs commises. Il y a toujours le problème d’Elena et de ses amis d’avoir leurs règles, ce qui est très important pour l’histoire et pour les filles partout dans le monde, le voir ouvertement discuté est une bonne chose, même si cela pourrait rebuter certains téléspectateurs potentiels.

Mon plus gros problème avec la série est le peu de «président» que nous avons vu, car elle n’est apparue dans aucun épisode depuis le premier et je m’attends à ce que le président reste hors de l’écran jusqu’à la scène finale de la finale de la saison. Cela aurait été bien d’avoir plus de la future présidente, en regardant ce qui a aidé à la mettre en place, car si vous n’aviez jamais vu le premier épisode, vous ne sauriez pas vraiment ce qui se passe. Évidemment, avec une émission en streaming, c’est moins important, car la façon dont les gens regardent l’émission est différente, mais si c’était sur la télévision traditionnelle, il faudrait que les nouveaux téléspectateurs sachent de quoi il s’agit.

Dans l’ensemble, le cinquième épisode de Diary of the Future President est agréable et une belle série de style familial, c’est juste dommage qu’il n’ait pas réussi à capter l’attention des gens. Et je ne peux pas m’empêcher de penser que le premier épisode va rebuter les gens, je recommanderais aux gens de revenir et d’essayer à nouveau la série, ou tout simplement de faire un court. Ce n’est pas pour tout le monde, mais donnez-lui quelques épisodes pour voir si vous l’aimez!

Évaluation 3 sur 5

