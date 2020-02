“Journal d’un futur président” Episode 106 – “Habeas Corpus”

Nous avons maintenant dépassé la moitié de la première saison de la série Disney + Original, “Journal d’un futur président”, avec le sixième épisode intitulé “Habeas Corpus”.

Suite aux événements de l’épisode précédent, où Elena a jeté Orangeade sur son ancienne meilleure amie tout en protestant contre la mascotte de l’école, elle se retrouve en détention pour la première fois.

Ici, elle rencontre les «6 heures», qui sont en détention tous les jours et qui ont été socialement exclus de l’école, à cause des rumeurs de leurs crimes! Elena est un poisson hors de l’eau, mais est accueillie dans le groupe et apprend à ne pas croire tout ce qu’elle entend. De là, elle trouve également sa réputation marquée en s’asseyant avec eux au déjeuner et fait de son mieux pour résoudre le problème, montrant pourquoi elle va être un futur président.

Il y a aussi des sous-intrigues supplémentaires dans l’épisode, comme sa maman Gabi qui se rapproche de Sam et les difficultés que son frère a à faire face à la perte de son père.

Bien que cet épisode se concentre évidemment sur Elena, je trouve son frère, Bobby, beaucoup plus intéressant. Il est toujours montré «froid» et décontracté, mais il a toujours du mal à accepter la perte de son père, sans jamais la partager avec ses amis d’école ou sa petite amie. Cependant, il s’ouvre à son nouvel ami, Liam, qui, j’en suis sûr, sera une intrigue plus grande dans les prochains épisodes, d’autant plus qu’il semble beaucoup plus à l’aise avec Liam que sa petite amie.

Cette série semble atteindre son rythme, construisant lentement chacun des personnages et développant des sous-intrigues. Je n’ai vraiment pas apprécié le premier épisode, mais j’y suis retourné lorsque quelques autres épisodes ont été publiés et j’ai apprécié.

Malheureusement, je pense que cette série souffre d’essayer de trop repousser les limites, aliénant les téléspectateurs, qui ont commencé bien avant le début de la série, avec son titre original de «Journal d’une femme présidente». Ce spectacle est très moderne et plein de problèmes complexes, qui sont tous importants pour les gens à connaître, en particulier les jeunes publics. Et c’est dommage, car il y a des histoires vraiment bonnes et intéressantes dans cette série, mais c’est perdu dans le shuffle et une mauvaise première impression.

J’ai apprécié cet épisode, il a probablement été l’un des meilleurs des épisodes sortis jusqu’à présent, j’aimerais toujours qu’il y ait plus de la présidente “Future”, mais elle n’est pas apparue depuis le premier épisode. Si vous ne l’avez pas déjà fait, essayez quelques épisodes de “Diary of a Future President” maintenant sur Disney +, vous devez dépasser ce premier épisode pour voir si cette série est pour vous.

Évaluation – 3 sur 5

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

