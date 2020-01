“Journal d’un futur président” Episode 106 – “Habeas Corpus” Disney + Aperçu

De nouvelles images et un synopsis du sixième épisode de “Journal d’un futur président” ont été publiés par Disney, qui arrivera à Disney + le 21 février. Dans la nouvelle série Disney + «Journal d’un futur président», nous voyons l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis. «Diar

Quand Elena obtient la détention, elle découvre un nouveau groupe d’enfants qui sont bien plus que leur réputation. Bobby est impatient de regarder un classique culte avec ses copains, mais il est surpris quand le film l’oblige à révéler un aspect de sa vie qu’il n’était pas prêt à partager. Pendant ce temps, Gabi est déçu d’avoir perdu un dossier important au profit d’une plus grande entreprise, pour ensuite être considérablement encouragé par Sam.

Voici quelques images de cet épisode:

Êtes-vous excité pour ce nouvel épisode?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail

.