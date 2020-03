Journal d’un futur président – Épisode 107 – Revue “Relations étrangères”

La première saison de “Diary of a Future President” entre dans les étapes ultérieures et chaque épisode fait lentement avancer les lignes d’histoire des personnages, le tout sauf le personnage principal, Elena. Ce spectacle est un spectacle si étrange pour moi, je m’intéresse beaucoup plus à la vie de la mère d’Elena pour surmonter la perte de son mari et lutter contre la culpabilité de passer à autre chose que la relation de Bobby avec son ami Liam, qui se met également lentement une histoire majeure pour ce spectacle, en particulier un moment fantastique où leur genou se touche et vous pouvez voir l’excitation sur le visage de Bobby. C’est facilement l’un des meilleurs moments de cette série jusqu’à présent et j’apprécie vraiment cette histoire.

C’est vraiment étrange, comment je me fiche de savoir pourquoi les problèmes d’Elena sont dans cet épisode, avec elle faisant semblant d’être plus âgé pour amener un garçon à lui demander de danser, tout en oubliant complètement sa meilleure amie. Et cela devient une tendance à travers toute la série, je ne clique pas du tout avec Elena du tout, elle pourrait devenir la future présidente des États-Unis, mais en ce moment, elle est un peu terne.

Je ne veux pas donner l’impression fausse que je n’apprécie pas cette série, elle a été un peu lente, j’ai dû lui donner quelques épisodes avant de cliquer. Je serais vraiment intéressé de savoir ce que les autres pensent de cette série, car il ne semble pas y avoir de buzz autour de la série. Et c’est décourageant de voir, cette émission comble le vide laissé par «High School Musical: The Musical – The Series», mais semble avoir été rejetée par la majorité des abonnés Disney +, peut-être en raison du premier épisode trop politiquement correct , qui a été atténué dans les épisodes ultérieurs.

Encore une fois, Disney + repousse les limites de l’histoire avec Bobby et Liam, mais ils prennent vraiment leur temps avec cela, ce qui est compréhensible mais aussi un peu ennuyeux, car je m’intéresse beaucoup plus à lui en tant que personnage qu’à sa sœur. . Ce qui n’est pas une bonne chose pour le personnage principal. Surtout que dans cet épisode, nous sommes supposés la voir essayer d’être quelqu’un d’autre mais échouer, mais obtenir un joli petit discours d’encouragement de la fille plus âgée, alors qu’en réalité, cela ne se produirait pas et se sentait forcé.

Il s’agit d’un épisode agréable, avec des moments «touchants» qui sont un moment fort!

Évaluation 3 sur 5

