Journal d’un futur président Épisode 108 – “Questions de diplomatie”

Dans ce huitième épisode du «Journal intime d’un futur président» de Disney +, nous voyons Elena se mettre dans le pétrin tout en se préparant pour la danse de son école, tandis que sa mère continue de lutter avec la culpabilité de quitter son mari décédé et Bobby a une nuit étrange.

Je trouve toujours drôle de voir à quel point les drames des lycées américains sont toujours aussi excités par leurs danses, être britannique, ce n’est jamais une chose que les écoles ont fait jusqu’à récemment, depuis leur introduction parce que les enfants s’attendaient à avoir un bal de promo comme dans les émissions américaines. Et dans cet épisode, il était rafraîchissant de voir que tout allait si mal pour les deux frères et sœurs, plutôt que de suivre la routine habituelle que font les autres spectacles.

La relation d’Elena avec sa meilleure amie était la partie la plus importante de cette histoire, car alors qu’Elena avait des problèmes avec sa moustache, cela montrait à quel point elle était obsédée par elle-même au cours des derniers épisodes, en particulier après avoir raté le concours de poésie de ses amis au cours du dernier épisode. De toute évidence, le fait qu’elle s’occupe de sa «moustache» est un gros problème pour les filles de cet âge, j’ai eu un peu de plaisir à voir sa meilleure amie en avoir marre d’être toujours à ses côtés. C’est une leçon importante pour la future présidente, car elle apprend qu’une amitié n’est pas une façon. Bien que voir son ancienne meilleure amie manipuler la situation parce qu’elle a été abandonnée par son «amie» se réunira sûrement bien d’ici la fin de la saison!

Les personnages secondaires ont une fois de plus eu des histoires beaucoup plus intéressantes dans cet épisode, Gabi se débattant vraiment avec la culpabilité d’avoir quitté son défunt mari, surtout quand elle voit son petit ami interagir avec sa mère et d’autres parents. Cette histoire est très conflictuelle, car vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir les deux personnages. Le petit ami fait tout ce qu’il peut pour soutenir et être accepté par la famille de Gabi, mais sa culpabilité la retient, les voir tous deux assis sur un lit avec Gabi essayant d’expliquer ses raisons a été un moment fort de cet épisode.

Bobby a une fois de plus volé la vedette alors qu’il commençait à réaliser son sentiment envers Liam, le voyant jouer et se battre avec Liam à la danse, parce que Liam voulait danser avec une fille, vient de libérer la jalousie de Bobby, sans qu’il comprenne vraiment pourquoi. Et la façon dont il vient d’abandonner sa petite amie, qui était une réflexion après coup complète, continue cette histoire intéressante. C’est bien de voir Disney utiliser cette série pour raconter ces histoires et même si je sentais que cette série a commencé par essayer d’être trop moderne, en jetant trop de problèmes trop rapidement, cette intrigue majeure s’est lentement construite tout au long de la série et comme Je l’ai déjà dit dans d’autres critiques, son histoire est beaucoup plus intéressante que tout ce qu’Elena a fait.

Jusqu’à présent, cela a été l’un des meilleurs épisodes de la série.

Évaluation 3,5 sur 5

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.