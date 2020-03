Journal d’un futur président Épisode 109 – “État de l’Union”

Dans l’avant-dernier épisode de “Journal d’un futur président”, après ses actions égoïstes des derniers épisodes, Elena est choquée de découvrir que Sasha veut changer de colocataire pour la sortie à Tallahassee.

Désespérée de fuir ses problèmes, elle manque délibérément le bus, dans l’espoir de pouvoir sauter le voyage, pour être ensuite conduite par sa mère, Gabi, qui fuit ses propres problèmes avec Sam, pour rattraper le voyage scolaire.

Cet épisode a finalement rendu Elena un peu plus sympathique et ressemblait un peu plus à un futur président, car elle a appris des leçons vitales. C’était aussi super de voir Gabi et Elena passer du temps ensemble pour trier leurs problèmes.

Mais une fois de plus, Bobby vole la vedette car il est toujours confus par son comportement à la danse, qui le voit dire à sa petite amie qu’il l’aime. Ce qu’il sait instantanément que ce n’était pas bien. C’est quand il doit aller voir l’ami de sa maman, qui a le sentiment que Bobby est gay, après l’avoir vu dans le magasin avec Liam. Cela conduit à un beau moment de son partenaire et d’elle, essayant de le mettre à l’aise avec lui-même, conduisant Bobby à rompre avec sa petite amie car quelque chose ne va pas entre eux.

Cette intrigue secondaire a été un point culminant tout au long de la série et montre comment Disney peut raconter cette histoire particulière dans le domaine de PG, en gardant tout très «froid».

J’espère que la finale se terminera sur une bonne note, ramenant la future Elena et soit en terminant toutes les histoires, soit en mettant en place un cliffhanger. Ce spectacle a été un brûleur lent pour moi, il a poussé un peu trop fort au début pour être «réveillé», essayant de représenter tout ce qui est moderne, mais il l’a trop cuit, rebutant les gens.

Je ne m’attendais pas à le dire il y a 2 mois, mais je suis un peu triste que cette série touche à sa fin. Je suis vraiment content d’être revenu à la série et de lui donner un autre coup, c’est devenu une belle sitcom familiale douce. Il a encore besoin de quelques ajustements pour le rendre meilleur, comme avoir le «président Elena» configuré chaque épisode, car cet aspect a été mis de côté depuis le premier épisode.

Cet épisode était divertissant et l’un des épisodes les plus forts de la saison.

Évaluation 3,5 sur 5

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

